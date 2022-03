Neue Züge und weitere Haltestellen auf Bodenseegürtelbahn

Auf der Bodenseegürtelbahn sollen ab dem 30. April morgens neue Züge fahren. Das Ziel: Bessere Abfahrtszeiten für Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler. „Zwischen Betriebsbeginn und 9.30 Uhr verkehren je Richtung nun neun Züge auf der gesamten Strecke, ein zehntes Zugpaar zwischen Friedrichshafen und Überlingen“, sagt Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer (MdL) laut einer Mitteilung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. „Pro Richtung stehen in dieser Zeit rund 2000 Sitzplätze zur Verfügung.“

Bereits mit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember hat das Ministerium die Fahrpläne im regionalen Schienenverkehr im Südosten von Baden-Württemberg grundlegend geändert. Damit hat es die Verbindungen der Südbahn zwischen Ulm, Friedrichshafen und der östlichen Bodenseegürtelbahn bis Lindau ausgebaut.

Kritik nach Fahrplanwechsel

Während die Züge auf der Südbahn dadurch laut Mitteilung pünktlicher fuhren, gab es Anlass zu Kritik bei Verbindungen auf der Bodenseegürtelbahn. Die Reaktion des Verkehrsministeriums: Ein dreistufiges Verbesserungskonzept für die Strecke, das es gemeinsam mit der DB Regio als Betreiberin der Züge vorstellte.

Bereits mit der ersten Verbesserungsstufe vom 10. Januar und der zweiten vom 7. März hat das Ministerium das Angebot für Pendler und Pendlerinnen von Sipplingen in Richtung Friedrichshafen überarbeitet. Auch die Verbindung zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Radolfzell wurde verbessert, heißt es in der Mitteilung. Die dritte Verbesserungsstufe will das Ministerium nun ab dem 30. April umsetzen. Das Ministerium führt entsprechend zusätzliche Züge ein und möchte durch Veränderungen im Minutenbereich morgens insgesamt mehr Halte anbieten.

Drei neue Züge Richtung Radolfzell

Ab dem 30. April kommt es somit zu einigen Neuerungen. In Fahrtrichtung Radolfzell/Westen soll es drei neue Verbindungen ab dem Halt Überlingen-Therme geben, heißt es weiter: Diese fahren jeweils um 5.39 Uhr, 6.35 Uhr und 7.34 Uhr ab. Anschließend fahren die Züge über Sipplingen und Ludwigshafen nach Radolfzell, dort kommen sie jeweils um 6 Uhr, 7.01 Uhr und 7.55 Uhr an. Die Verbindungen kommen aus Friedrichshafen und endeten bisher beim Halt Überlingen-Therme.

Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Zug von Friedrichshafen geplant, der um 7.07 Uhr nach Überlingen-Therme abfährt und dort um 7.51 Uhr ankommt. Außerdem soll es bei der Regionalbahn 17758 zwischen Friedrichshafen und Markdorf zusätzliche Halte geben.

Anschlüsse nach Singen und Konstanz

Die neuen Verbindungen und Halte sollen laut Mitteilung die Lücken in Bermatingen-Ahausen und Uhldingen-Mühlhofen in Fahrtrichtung Radolfzell beseitigen. In Radolfzell sind Anschlüsse zu den Zügen in Richtung Singen und Konstanz angedacht, sodass auch überregionale Pendlerinnen und Pendler von den Anpassungen profitieren.

Neue Haltestellen auf Strecke nach Friedrichshafen

In Fahrtrichtung Friedrichshafen/Osten sind bei der Regionalbahn 17753 in Friedrichshafen-Manzell um 6.11 Uhr und am Landratsamt Friedrichshafen um 6.14 Uhr zusätzliche Haltestellen vorgesehen, teilt das Verkehrsministerium mit. Auch bei der Regionalbahn 17761 sind neue Zwischenstopps geplant: In Bermatingen-Ahausen um 7.54 Uhr, in Friedrichshafen-Manzell um 8.07 Uhr und beim Landratsamt Friedrichshafen um 8.10 Uhr.

Zwei neue Verbindungen in Richtung Friedrichshafen

Eine neue Verbindung soll es außerdem um 5.39 Uhr von Radolfzell nach Überlingen-Therme geben. Dort kommt der Zug um 6 Uhr an und fährt nach Friedrichshafen weiter, wo er um 6.43 Uhr ankommt. Eine weitere Verbindung ist eine knappe Stunde später geplant: Abfahrtszeit ist um 6.38 Uhr in Radolfzell, in Überlingen-Therme hält der Zug um 6.58 Uhr und kommt in Friedrichshafen um 7.41 Uhr an.

Darüber hinaus fährt ein weiterer Zug um 8.17 Uhr von Radolfzell nach Friedrichshafen, wo er um 9.13 Uhr ankommt, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Die Kapazitäten sind ausgereizt

Die neuen Züge sollen umgehend in den Fahrtplan eingepflegt werden. Mit den Verbindungen seien fast alle Kapazitäten der Strecke ausgereizt, heißt es in der Mitteilung. Daher konzentriere das Ministerium sich beim weiteren Ausbau zunächst vor allem auf die Bahnhöfe, weil derzeit nicht alle Züge an allen Bahnhöfen halten könnten. Wann und wie es weitergeht, ist allerdings noch offen.