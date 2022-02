Neue Verbindung: Flugzeuge starten von Friedrichshafen in die Hauptstadt Albaniens

Vom Flughafen Friedrichshafen wird ab Montag, 11. April, ein neues Flugziel angeflogen: Tirana in Albanien. Wie der Bodensee-Airport in einer Pressemitteilung schreibt, hat die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air das Ziel in ihr Streckennetz aufgenommen. Zwei mal wöchentlich machen sich Maschinen nach Tirana auf, montags und freitags.

Die Hauptstadt Albaniens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem „Geheimtipp in Sachen Tourismus“ entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Außerdem gewinnen die immer stärker wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Albanien laut Bodensee-Airport zunehmend an Bedeutung.

Der Flug von Friedrichshafen nach Tirana dauert zwei Stunden. Geflogen wird laut Mitteilung jeweils montags und freitags um 9.35 Uhr. Der Rückflug startet in Albanien um 7 Uhr.

„Wir freuen uns über dieses neue Angebot der Wizz Air und wir sind sicher, dass nicht nur albanische Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern auch viele Touristen dieses tolle Angebot annehmen“, wird Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen, in der Pressemitteilung zitiert.