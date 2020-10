Neue Start-ups ziehen ins Gründungszentrum der ZU

Die Zeppelin-Universität (ZU) hat einen neuen Jahrgang von studentischen Start-ups und Initiativen ausgewählt und in das vor drei Jahren eingerichtete Gründungs- und Innovationszentrum „Pioneer Port“ auf dem SeeCampus aufgenommen. Insgesamt 13 Gründungsteams können dort laut Pressemitteilung der ZU ihre Geschäftsideen mit Unterstützung durch ein eigenes Förderprogramm weiterentwickeln und vorantreiben.

„Die in unseren Pioneer Port frisch eingezogenen Start-ups und Initiativen belegen nicht nur den ausgeprägten Pionier- und Gründergeist unserer Studierenden, sondern bezeugen auch, dass Unternehmertum auf soziale, kulturelle, politische und ökologische Weise gedacht werden kann und muss“, sagt ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn. Die Gründer auf ihren ersten Schritten auf dem Weg zur eigenen Gründung zu begleiten, sei für alle eine Bereicherung.

Alle Teams erfahren an der ZU eine umfangreiche Unterstützung in Form von Beratung, Netzwerken, Veranstaltungen sowie Workshops und arbeiten zugleich an ihrer Idee weiter. Ausgewählt wurden folgende Teams:

Binr: Matchingplattform, auf der sich Unternehmen und Start-ups mit qualifizierten IT-Studierenden vernetzen können.

Enchoosiast: Bildungsplattform, die Ausbildungsberufe und Studiengänge chancengleich darstellt.

Female Founders Night: Veranstaltungsformat, das Frauen von Themen rund um Unternehmertum und Gründung begeistern möchte.

Habitus: E-Commerce-Plattform für den Verkauf von Secondhand- und Vintage-Mode.

Laketyre: Plattform für Anbieter und potenzielle Käufer von Kompletträdern, Reifen oder Felgen.

mypressk.it: Buchungsplattform für Musiker und DJs.

NePals: Soziales Unternehmen, das vielfältige Projekte und Einrichtungen in Nepal unterstützt.

Newbility: Machine-Learning-App, die Käufer und Verkäufer von elektrischen Kleinstfahrzeugen schnell und passgenau zusammenführt.

Reach: Social-Media-Strategy-Tool zur Verbreitung von Neuigkeiten, Produktwerbung, Jobanzeigen und anderen Arten von Information.

retype: webbasierter Editor, der das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten vereinfacht.

Sapouni: hauchdünne Seifenblätter, frei von Plastik, Chemie und tierischen Produkten.

Sosimpel!: Digitalisierung von Präsenzfort- und weiterbildungen in der Sozialwirtschaft

Urban Participation Lab: Entwicklung von digitalen Partizipationsformaten für die Stadt der Zukunft

„Die Förderung von studentischen Gründungsideen ist eine der Kernaufgaben unseres Gründungs- und Innovationszentrums. Wir freuen uns, auch in diesem Semester wieder zahlreiche Gründungsteams begrüßen zu dürfen, die wir durch verschiedene Formate und Angebote in ihrer Unternehmensgründung mit Schwerpunkten im mehrwertigen Unternehmertum unterstützen können“, so Sascha Schmidt, Sprecher des „Pioneer Port“-Leitungsteams.