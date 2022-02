Neue Stadtführer und „Hafentäschle“ in der Tourist-Information

Die Tourist-Information der Stadt Friedrichshafen verkauft zwei neue Tragetaschen: Eine der beiden Tragetaschen ist mit einem Zitat von Kurt Tucholsky bedruckt, die andere wird als „Hafentäschle“ verkauft. Die beiden Fairtrade-Taschen aus hundert Prozent Biobaumwolle gibt es für 1,50 Euro ab sofort bei der Tourist-Information. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit der neuen Saison erscheinen auch die neuen Stadtführer und Ratgeber, die ab sofort bei der Tourist-Information oder online erhältlich sind unter www.tourismus.friedrichshafen.de. Neben den Ratgebern zu Veranstaltungen, zu Unterkünften, Informationen zur Stadtgeschichte und Ideen für den nächsten Ausflug erscheint das Magazin Hafenkultur: Zu lesen gibt es spannende Geschichten mit eindrucksvollen Bildern zu den Menschen, die hier am See leben und wirken.