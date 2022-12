Neue Spielstätte des VfB Friedrichshafen: Tribüne im „Volleyball-Hangar“ steht

Der Hangar R am Flughafen Friedrichshafen wird gerade als Spielstätte für die Profivolleyballer des VfB Friedrichshafen umgebaut. Am Dienstag und Mittwoch hat die Firma Nüssli die komplette Tribüne aufgebaut.

Hier sollen rund 1000 Zuschauer bei den Heimspielen des VfB Platz finden. Unterm Hallendach hängen bereits Beleuchtung, Lautsprecherboxen und Heizplatten, ebenso die Traverse für die Anzeigetafel.

Die Tribüne im Volleyball-Hangar wurde an zwei Tagen aufgebaut. (Foto: Alexander Tutschner)

Die Tribüne im Volleyball-Hangar wurde an zwei Tagen aufgebaut. (Foto: Alexander Tutschner)

Das Spielfeld soll nach Weihnachten verlegt werden. Am 27. Dezember schlagen die Profis des VfB noch mal in der Messehalle B2 auf, um 20 Uhr empfangen sie den TSV Haching München. Am 7. Januar spielen sie dann erstmals im ehemaligen Intersky-Hangar. Dann geht es gegen die WWK Volleys Herrsching.