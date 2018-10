An der Planung der neuen Skateranlage in der Kitzenwiese konnten sich Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum Molke beteiligen. „Es war uns wichtig, die späteren Nutzer der Anlage in den Prozess einzubinden. Denn, wer wenn nicht die Skater wissen genau, wie die Anlage gestaltet werden soll“, sagte Renate Gauß, Projektleiterin im Stadtbauamt. Diplom-Ingenieur Ralf Maier, Sachverständiger und Gutachter für Bike- und Skateparks und Mitglied im Normenausschuss für Skateanlagen, wurde beauftragt, den Skatepark zu planen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach mehreren Workshops, in denen die Jugendlichen ihre Wünsche äußerten, gestaltete Ralf Maier einen Entwurf, den er den Jugendlichen vorstellte. Diese waren mit dem Entwurf zufrieden, sodass nur noch wenige Details angepasst werden mussten. Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, lobte die Zusammenarbeit in der Planungsphase: „Der gesamte Beteiligungsprozess lief reibungslos, alle Beteiligten arbeiteten eng zusammen und die Kooperation mit den Jugendlichen war sehr gut.“

Im abschließenden Workshop wurde auf Wunsch der Jugendlichen die Lage der Sprungrampen im südlichen Bereich gedreht und die zwei Rampenelemente (Curbs) erhielten unterschiedliche Höhen. Die Rampenkombination (Manualpad/Curb) werden verkleinert und anstatt zweier Rails (Handläufe) wird nun ein Rail und ein Rampenelement (Ledge) aufgebaut.

„Im östlichen Teil werden wir die unterschiedlichen Höhen und Winkel der Rampen ändern“, sagte Gauß. Außerdem sollen an unterschiedlichen Stellen auf dem Gelände fünf Sitzmöglichkeiten aus Natursteinblöcken aufgestellt werden.

Nach einer abschließenden Abstimmung mit den Jugendlichen wurde der Entwurf dem Landratsamt Bodenseekreis als Baulastträger vorgelegt. Dies ist notwendig, da der Skatepark direkt unter dem B 31-Viadukt liegt. Zeitgleich wurde die Ausschreibung durch das Planungsbüro Maier vorgenommen.

Mit dem Bau der neuen Skateanlage soll voraussichtlich noch dieses Jahr begonnen werden, so dass die Anlage spätestens zum Beginn der Skater-Saison 2019 fertiggestellt ist.