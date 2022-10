Neue Schülermentoren werden ausgebildet

An der Pestalozzi-Schule und jetzt auch in den beiden Außenklassen der Tannenhag-Schule müssen jüngere Schülerinnen und Schüler den Schulalltag nicht alleine meistern – ihnen helfen Schülermentorinnen und Schülermentoren. 32 Jugendliche des Karl-Maybach-Gymnasiums und des Graf-Zeppelin-Gymnasiums werden laut Pressemitteilung an drei Schulungstagen in diesem Jahr ausgebildet, um die Grundschüler zu unterstützen. Jetzt war der erste Schulungstag.

Zum ersten Mal in diesem Schuljahr werden zusätzlich zu den Grundschulkindern in der Pestalozzi-Schule auch Schüler der Tannenhag-Schule begleitet. Die Tannenhag-Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum und ist mit zwei Außenklassen an der Pestalozzi-Schule vertreten.

Der erste Tag des Ausbildungskurses fand in der Pestalozzi-Schule statt. Organisiert und durchgeführt wird die Ausbildung von Schulsozialarbeiter Florian Bayer von der Tannenhag-Schule zusammen mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern des Karl-Maybach-Gymnasiums, Daniela Endres, des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, Karoline von Dewitz, und der Pestalozzi-Schule, Oliver Aap.

Bei dem Programm unterstützen und begleiten ältere Schüler der Jahrgangsklassen 8, 9 und 10 jüngere Schüler, heißt es in der Mitteilung. Dabei gehe es keineswegs nur um das Lernen. Es soll auch einen Raum für gemeinsamen Austausch und verschiedene Aktivitäten bieten, wie beispielsweise gemeinsam kochen, spielen oder zusammen einen Ausflug zu unternehmen.

Die Gespräche mit älteren Schülern und Schülerinnen würden nicht nur den Wortschatz bereichern, sondern auch die eigenen Ansichten und Vorstellungen bezogen auf verschiedenste Themen- und Lebensbereiche der jüngeren Schüler und Schülerinnen. Zudem gehe es um eine angenehme Zeit miteinander und den Aufbau einer guten Beziehung, sodass sich die jüngeren Schüler bei den Älteren im Idealfall zu altersspezifischen Problemen einen Rat einholen könnten.