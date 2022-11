Neue Runde im Streit um die Zeppelin-Stiftung: Oberlandesgericht verhandelt über Zivilklage

Im Hauptverfahren ist der juristische Streit um die Zeppelin-Stiftung beendet, auf einem Nebenkriegsschauplatz ging die Auseinandersetzung zwischen Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, Urenkel des Grafen Ferdinand von Zeppelin, und der Stadt Friedrichshafen, am Montag in eine weitere Runde.

Das Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart befasste sich mit Schadensersatzansprüchen, die der Adelige aus Mittelbiberach aus einem Vergleich von 1923 herleitet. In erster Instanz war er damit vor dem Landgericht Ravensburg gescheitert. Das Urteil des OLG wird voraussichtlich im Februar verkündet.

Albrecht von Brandenstein-Zeppelin beruft sich in seiner Klage auf einen Schiedsvergleich aus dem Jahr 1923. Der gestand den Nachfahren des Grafen Anteile aus Ausschüttungen des Zeppelin-Konzerns zu. Bis 1990 floss deshalb Geld, zuletzt über Dividenden des Zulieferers ZF, der damals zum größten Teil der Zeppelin-Stiftung, zu 7,5 Prozent aber den Nachfahren Zeppelins gehörte.

Sittenwidriges Aktiengeschäft?

In diesem Jahr aber verkaufte der Urenkel des Luftschiffpioniers diese Aktien für fast 100 Millionen Mark. Er sagt heute, dass dieses Geschäft sittenwidrig und damit nichtig gewesen sei, weil die Stadt seine damalige angebliche wirtschaftliche Notlage ausgenutzt und viel zu wenig bezahlt habe.

Das Landgericht Ravensburg hat diese Zivilklage abgewiesen, unter anderem weil von Brandenstein-Zeppelin im Zuge des Aktiengeschäfts im Jahr 1990 schriftlich auf sämtliche Rechte an der Stiftung und damit auch auf mögliche Erlöse aus dem Vergleich von 1923 verzichtet habe.

Der Kläger, der elf Millionen Euro Schadensersatz gefordert hatte, war in Berufung gegangen, nun ist das OLG für den Fall zuständig. Die mündliche Verhandlung am Montagnachmittag in Stuttgart dauerte rund drei Stunden, ihr Verlauf wird von den beiden Parteien unterschiedlich bewertet. Ein Sprecher des Klägers berichtete, dass die Streitpunkte „sachlich und ausführlich besprochen worden“ seien.

Es sei vor allem um die Umstände des Kaufs der Aktien von verschiedenen Familienmitgliedern gegangen und um die Frage, ob das folgende Aktiengeschäft „wucherisch gewesen“ sei. Der Sprecher zeigte sich namens seines Mandanten zuversichtlich, dass das Gericht „nach Abwägung aller rechtlichen Fragen zu einem richtigen Urteil kommen“ werde.

„Tatsächliche und rechtliche Zweifel“

Rechtsanwalt Andreas Dietzel, der die Stadt Friedrichshafen vertritt, wertete die mündliche Verhandlung als „sehr erfreulich“. An „praktisch jeder Stelle hat das Gericht tatsächliche und rechtliche Zweifel geäußert“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“.

Unter anderem habe es geraten, die Berufung zurückzuziehen. Er sei nach diesem Tag „sehr zuversichtlich“, dass der Urenkel des Grafen auch vor dem OLG scheitern werde. Ein Urteil soll laut Dietzel Mitte Februar 2023 verkündet werden.

Ein Fall, drei Verfahren

Der juristische Streit um die Zeppelin-Stiftung hat im Jahr 2015 begonnen. Im Kern geht es um die Behauptung von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, dass die Stiftung zu Unrecht von der Stadt Friedrichshafen kontrolliert werde.

Deshalb versucht der Urenkel des Luftschiffpioniers und Stiftungsgründers Graf Ferdinand von Zeppelin vor Gericht, die alte Stiftung wiederherstellen zu lassen, mit ihm und seiner Familie an entscheidender Stelle. Zur Zeppelin-Stiftung gehören die beiden Konzerne ZF Friedrichshafen (Jahresumsatz 2021: 38,3 Milliarden Euro) und Zeppelin (Umsatz 2021: 3,7 Milliarden Euro).

Die Erträge beider Unternehmen tragen wesentlich zur finanziellen Ausnahmestellung Friedrichshafens bei. Rund um den Streit liefen und laufen verschiedene Gerichtsverfahren. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sie sortiert.

Hauptverfahren rechtskräftig beendet

Das Hauptverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes Baden-Württemberg in Mannheim ist rechtskräftig beendet. Es hatte seinen Ursprung in einem Antrag Albrecht von Brandenstein-Zeppelins ans Regierungspräsidium Tübingen im Herbst 2015.

Darin forderte er die Behörde als Stiftungsaufsicht auf, die 1908 gegründete Zeppelin-Stiftung in ihren ursprünglichen Zustand als rechtlich selbstständige Stiftung zurückzuversetzen. Im Jahr 1947 war sie aufgelöst und in ein kommunales Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen umgewandelt worden, die seitdem die Stiftung kontrolliert.

Dieser Schritt war nach Ansicht des gräflichen Urenkels, der im Schloss Mittelbiberach wohnt, rechtswidrig. Das RP hat das Ansinnen des Adeligen nach über einjähriger Prüfung abgelehnt. Dagegen haben Albrecht von Brandenstein-Zeppelin und sein Sohn Frederic geklagt. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen folgte dem RP und wies die Klage im Januar 2019 ab.

Die beiden Kläger sind nach Auffassung des Gerichts gar nicht klagebefugt, weil sie keine subjektiven Rechte an der Stiftung geltend machen können. Die Adeligen aus Mittelbiberach gingen in Berufung und verloren erneut. In seinem Urteil im Juni 2022 ließ der VGH keine Revision zu,m die Kläger verzichteten auf weitere Schritte.

Forderung: Elf Millionen Euro

In dem Fall, den das OLG jetzt verhandelt hat, geht es um eine Schadensersatzforderung in Höhe von elf Millionen Euro an die Stadt Friedrichshafen, die sich auf einen Vergleich zwischen der Stiftung und der Stifterfamilie aus dem Jahr 1923 gründet. Der regelt – vereinfacht gesagt – die finanzielle Beteiligung der Familie an bestimmten Ausschüttungen und anderen finanziellen Transaktionen der Zeppelin-Stiftung.

Im Zuge eines Verkaufs von ZF-Aktien aus dem Besitz der Familie (immerhin 7,5 Prozent der Anteile am Zulieferer) an eine zwischengeschaltete Bank und von dort an den Konzern selbst im Jahre 1990 hatte Albrecht von Brandenstein-Zeppelin zwar schriftlich auf alle Ansprüche in diese Richtung verzichtet.

Doch dieser Verzicht sei nichtig, weil der Aktienkaufvertrag sittenwidrig zustande gekommen sei. Die Stadt habe seine damals angespannte finanzielle Situation ausgenutzt. Der Anspruch auf die Aktien sei verjährt, nicht aber der auf die regelmäßigen Dividenden-Ausschüttungen. Das Landgericht Ravensburg hat diese Klage abgewiesen. Jetzt muss das OLG Stuttgart entscheiden.

VGH entscheidet über Akteneinsicht

In einem dritten Verfahrensstrang geht es um das Recht auf Akteneinsicht. Das sahen Albrecht und Frederic von Brandenstein-Zeppelin in mehreren Fällen nicht gewahrt und klagten gegen die Stadt Friedrichshafen.

Monate lang wurden Schriftsätze ausgetauscht, dann wies das Verwaltungsgericht Sigmaringen sieben Klagen ab. Die Kläger gingen in Berufung. Wann der Verwaltungsgerichtshof Mannheim entscheiden wird, ist noch nicht bekannt