Neue Regionalpromotorin

Seit 2013 koordiniert der DEAB – Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg e.V. im Rahmen des bundesweiten Eine Welt-Promotorenprogramms die Arbeit der 8 Regional- und 12 Fachpromotoren in Baden-Württemberg. Durch Vernetzungsarbeit, Qualifizierung & Beratung wollen diese, Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kommune für eine nachhaltige und global gerechte Entwicklung sensibilisieren und sie dabei unterstützen.

Für die Region Bodensee-Oberschwaben mit den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen, Biberach und dem Bodenseekreis hat der Verein Eine Welt Friedrichshafen e.V. seit 2013 die Trägerschaft für die Promotorenstelle.

Seit dem 01.06.2021 vertritt die gelernte Verwaltungswirtin Simone Kegelmann die bisherige Regionalpromotorin Anna Ugrik als Elternzeitvertretung.

Simone Kegelmann ist seit ihrer Jugend im entwicklungspolitischen Bereich engagiert und lebt seit 20 Jahren in Friedrichshafen. Die Herausforderungen der Zukunft sieht sie darin, „den globalen Krisen durch nachhaltiges lokales Handeln zu begegnen“. Um dies zu erreichen, bietet sie in ihrer Rolle Weiterbildungen an, informiert, berät und hilft bei der Umsetzung von Ideen.

Sie können Simone Kegelmann erreichen über die E-Mailadresse regionalpromotorin@weltladen-fn.de und über die Telefonnummer 0157/57810682. Oder persönlich in ihrer Sprechstunde im Weltladen Friedrichshafen, Schanzstr. 4, 88045 Friedrichshafen, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung