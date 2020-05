Ein Mund-Nasen-Schutz gehört mittlerweile zum öffentlichen Leben dazu, egal ob im Ladengeschäft oder im öffentlichen Nahverkehr. Fast alle Besucher und Patienten des Klinikums betreten das Haus laut einer Pressemitteilung mit einer eigenen Mund-Nasen-Bedeckung. Und alle anderen werden jetzt mit großen Grafiken im Eingangsbereich darauf hingewiesen, dass trotz einiger Lockerungen im öffentlichen Leben in einem so sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus besondere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Ohne Mund-Nasen-Schutz dürfe niemand das Klinikum Friedrichshafen oder die Klinik Tettnang betreten – in beiden Häusern gilt noch immer ein generelles Besuchsverbot, mit Ausnahmen. Dann werde an der Stirn Fieber gemessen, danach gilt es, die Hände zu desinfizieren und anschließend muss jeder Patient oder Besucher wahrheitsgemäß ein Formular mit seinen Daten oder Angaben zu möglichen Kontakten zu Covid-19-Patienten beziehungsweise -Symptomen ausfüllen. Wenn alles im „grünen Bereich“ seie, stehe dem Betreten des Klinikums nichts im Wege, gibt es Zweifel müssen die Patienten und Besucher in einem separaten Raum warten, bis ein Arzt bei ihnen ist und entscheidet, wie es weiter geht.

Der Schutz der Mitarbeiter und Patienten vor einer Infektion mit dem Coronavirus habe oberste Priorität und fast alle Besucher und Patienten würden großes Verständnis dafür zeigen, dass es auch mal ein bisschen länger dauern kann.