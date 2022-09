Neue Piktogramme weisen Radlern den Weg auf dem Bodenseeradweg

An mehreren Stellen entlang des Bodenseeradweges hat die Stadt Friedrichshafen Piktogramme mit dem offiziellen Bodensee-Rad-Logo markiert. Das offizielle Bodensee-Radweg-Logo, ein Radler mit blauem Hinterrad, ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz, durch die der Bodenseeradweg führt, einheitlich.

„Die neuen Piktogramme sollen es den Radtouristen einfacher machen, sich zu orientieren. Sie sind eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Hinweisschildern an den Hauptwegweisern“, so Stefan Valentin vom Stadtbauamt der Stadt Friedrichshafen. An insgesamt 19 markanten entscheidenden Stellen im Stadtgebiet von Friedrichshafen zwischen der Lindauer Straße, der Seewiesenstraße und dem Grenzhof in Fischbach lenken die Bodenmarkierungen die Radtouristen rasch und sicher den Bodenseeradweg entlang. Die Bodenmarkierungen wurden beispielsweise am Bahnübergang Schmidstraße / Schwanenweg und in der Schloßstraße angebracht. Weitere Bodenpiktogramme, die den Verlauf des Bodenseeradweges verdeutlichen, sollen bei Bedarf am Boden angebracht werden.