Neue Optifast-Gruppe beginnt Anfang Juli

Anfang Juli startet zum am Häfler Klinikum ein neues 52-Wochen-Optifast-Programm. Angesprochen werden adipöse Menschen mit einen Body-Mass-Index (BMI)über 30, die ihr Gewicht dauerhaft reduzieren und dank neu erlerntem Essverhalten in Kombination mit mehr Bewegung den Jo-Jo-Effekt vieler Diäten verhindern wollen. Beginn der neuen Gruppe ist am Dienstag, 6. Juli. Die Teilnehmer werden laut Pressemitteilung des Klinikums von verschiedenen Therapeuten medizinisch, psychologisch und ernährungswissenschaftlich betreut. „Im Schnitt reduzierte jeder Patient sein Gewicht um 25,9 Kilogramm und seinen Körperumfang um 24,12 Zentimeter“, sagt Dr. Julia Pilgram und die BMI-Differenz zwischen Anfang und Ende des Optifast-Programmes lag im Schnitt bei minus 8,8 pro Teilnehmer. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 07541/ 967 12 89 oder per E-Mail an adipositaszentrum@klinikum-fn.de.