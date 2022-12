Neue Missbrauchsregelung: Dürfen Stromanbieter die Preise überhaupt erhöhen?

Auch wenn sich Bundesrat und Bundestag Mitte Dezember hinter die angedachte Energiepreisbremse stellen, greift diese voraussichtlich erst ab März und wird rückwirkend für Januar und Februar vergütet. Verbraucher bezahlen dann einen gedeckelten Preis, während die Differenz zu den erhöhten Versorgerpreisen der Staat übernimmt. Verbraucherschützer Matthias Bauer berichtet, dass einige Energieversorger dies nutzen, um ihre Kunden zu beschwichtigen: „Sie erklären, dass nicht der Verbraucher, sondern der Staat die gestiegenen Kosten übernehme. Doch wir alle sind der Staat“, sagt Bauer. Er mahnt auch weiterhin auf günstige Strompreise zu achten: „Die Bremse gilt bis April 2024. Danach zahlen Verbraucher gnadenlos den Marktpreis.“ Und weil viele Verträge bis Jahresende laufen, sei eine vorzeitige Kündigung dann nicht möglich.

Grundsätzlich beschaffen die Versorger den Strom für ihre Kunden an den Energiebörsen. Die Entwicklungen an diesen spiegeln sich dann auch bei den Beschaffungskosten wider, erklärt die EnBW. Alle drei regionalen Stromversorger versichern, dass sie in der Beschaffung eine langfristige Strategie verfolgen. Das heißt, sie kaufen die benötigten Strommengen teilweise bereits Jahre im Voraus ein, erklären sie. So könne man extreme Preissprünge für die Kunden in gewissem Umfang abfedern – von langfristig steigenden Preisen könne man sie allerdings nicht abschirmen.