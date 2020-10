Neue Minibar erlebt gleich am ersten Tag einen Besucheransturm

Über ordentlich Gäste konnten sich die Betreiber der neuen Minibar, Michael Dilnot und Sam Kretschmer, an ihrem ersten Tag freuen. Zur Eröffnung am Mittwoch seien die Besucher bereits eine halbe Stunde, bevor die beiden um 16 Uhr offiziell aufmachen wollten, dagewesen, wie Dilnot berichtet. Auch abends standen viele Neugierige Schlange, um nach einer halben Stunde Wartezeit einen der 35 Plätze in dem gemütlichen Lokal zu ergattern. Dementsprechend viel zu tun hatte das Inhaberpaar, das sich aber sichtlich über den großen Zuspruch freute und damit – trotz schwieriger Zeiten für die Gastroszene in der Corona-Krise – einen guten Start hingelegt hat.