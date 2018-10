Neue Messe zur Gesundheit in den Startlöchern

Gesundheit, Fitness, Vorsorge, Beauty: Der Bogen der Gesundheitstage Friedrichshafen ist weit gespannt. Die neue Messe im Herzen Friedrichshafen bietet ihren Besuchern ein abwechslungsreiches Themenspektrum. Im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) rücken mehr als 70 Aussteller aus der Region am Wochenende, 27. und 28. Oktober, die Gesundheit in den Mittelpunkt.

Für die Besucher heißt es: informieren, ausprobieren und druchchecken lassen. Die Veranstalter vom Allgäu-Event-Zentrum wollen ihnen einen fundierten Querschnitt aus konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten, medizinische Therapie bis hin zu Ernährungsfragen, Sport, Fitness und Beauty-Themen bieten. „Die Themen reichen von Kopf bis Fuß und sprechen alle Altersklassen an“, sagt Veranstaltungsleiter Martin Kiesling.

Angst vor Robotern nehmen

Die Messe möchte Angebote bündeln und und versteht sich als Mischung aus Ausstellung, Expertenforum und Netzwerkplattform. Die Besucher sollen auf kleinem Raum einen persönlichen Kontakt zu Experten erhalten und sich mit ihnen über ihre eigenen Befindlichkeiten auszutauschen. „Bei den Gesundheitstagen sollen die Besucher unkompliziert und ohne Praxistermin bei den teilnehmenden Ärzten und Gesundheitsexperten unkompliziert und ohne Praxistermin Orientierung und Hilfe finden“, erklärt Kiesling das Konzept.

Mit der Telemedizin wird das Team von Axel-Olaf-Kern von der Hochschule Weingarten ein überaus spannendes Themenfeld aufgreifen. Denn im Zuge der demographischen Entwicklung sei die Pflege künftig nicht mehr in diesem Maße durch Menschen leistbar wie heute, erklärt Kern. An seinem Stand möchte er den Menschen beispielsweise die Angst vor dem Einsatz von Robotern nehmen. „Und auch wenn es um die Behandlung von psychischen Krankheiten geht, gibt es bereits wirkunsvolle Therapieansätze mit virtuellen Assistenzen“, erklärt Kern.

Ziel: aktives Leben

Die Bodensee-Sportklinik hat sich auf die Behandlung der Arthrose spezialisiert und wird über die Möglichkeiten der minimalinvasiven Operationen informieren. Ziel sei es, allen die aktive Teilnahme am Leben zu ermöglichen, erklärt Rupert Diesch, Leiter der Bodensee-Sportklinik: „Heute sind die Menschen nicht mehr damit zufrieden an einem schönen Tag vor der Tür zu sitzen und am Abend wieder rein zu gehen.“

Kollege Martin Volz, von der Sportklinik Ravensburg möchte den Besuchern die Angst vor einer Gelenkspiegelung, einer sogenannten Arthroskopie nehmen. „Sie können bei uns selbst ins Gelenk schauen.“

Vertrauliche Gespräche möglich

Den Rahmen bietet ein breit gefächtertes Bühnen- und Vortragsprogramm, bei dem mehr als 60 Mediziner und Gesundheitsexperten, in moderierten Diskussionen und Fachvorträgen einen direkten Informationszugang gewähren. Im Nachgang zum Bühnenprogramm sind die Experten zum vertraulichen Gespräch an ihren Messeständen anzutreffen. Schwerpunkt am Samstag sind unter anderem die Pflege von Angehörigen, das Thema Herzgesundheit, Telemedizin, Augengesundheit, Fußgesundhiet, Faszientherapie, Arthrose und vieles mehr. Der Messesonntag dreht sich unter anderem um sogenannte Zivilisationskrankheiten wie der Weg zum gesunden Rücken, Brillenfrei leben, Übergewicht, Gelenkersatz, Hörverlust oder „Den chronischen Schmerz besiegen.“

Ärzte schlagen schon lange Alarm: Diabetes entwickle sich zu einer Volkskrankheit, auch in unserer Region. Die Krankheit sei vor allem so gefährlich, weil Diagnosen oft viel zu spät gestellt werden. Aber wie erkennt man diese Krankheit und wie leben Betroffene damit? Rahel Krömer und Christin Hartard haben mit einer an Diabetes erkrankten Schülerin gesprochen.

Wer aktiv werden will, der sollte den DAK-Stand besuchen. Dort gilt es mit dem Carrera-Bike orgentlich zu strampel. Im Wettbewerb treten immer zwei Radfahrer gegeneinander an, und lassen per Muskelkraft die Rennautos flitzen. Das erste Rennen wollen übrigens Bürgermeister Andreas Köster und Thomas Schäfer, Leiter des DAK-Servicezentrums, bestreiten. An 15-Vital-Stationen kann außerdem der persönliche Gesundheitszustand auf Herz und Nieren getestet werden. Sei es bei einem Cholesterintest, bei einer Augeninnendruckmessung oder einem Hörtest.