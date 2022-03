Neue Messe für Ausbildung und Studium

Die zweitägige Veranstaltung „Bildung & Karriere“ in der Messehalle A 2 in Friedrichshafen bietet am 25. und 26. März eine Plattform, um sich über das vielfältige Angebot zu Aus- und Weiterbildung, Studium und Karrierechancen zu informieren. Zielgruppen sind Schüler, Schulabgänger sowie Berufsein- und -umsteiger, die ihren (Neu-)Start in die berufliche Zukunft planen oder über ein Studium nachdenken, so die Veranstalter. Sie können sich bei rund 60 Ausstellern aus unterschiedlichen Bereichen, Institutionen, Kammern und Hochschulen im persönlichen Gespräch informieren. Die Recruitingmesse biete somit sowohl Bewerbern als auch Unternehmen die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen. Als Zusatz bietet die Messe unter www.buk-jobwall.de offene Stellenangebote sowie Ausbildungs- und Studienplätze. Dort können sich Unternehmen registrieren, ihre Stellenanzeigen veröffentlichen sowie während und auch nach der Messe auf sich aufmerksam machen. Die Messe ist am Freitag von 8.30 bis 14.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besucher vermeiden Wartezeiten bei der Zugangskontrolle (3G/2G), wenn sie sich vorab über www.buk-messen.de registrieren. Weitere Infos und Programm unter www.buk-messen.de