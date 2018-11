Neue Marktstände bei der Bodensee-Weihnacht

65 Marktstände zählt die gestern eröffnete Bodensee-Weihnacht. Darunter sind zehn neue. „Die Bodensee-Weihnacht entwickelt sich weiter. Das merken die Besucher auch“, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings.

Noch nie war die Bodensee-Weihnacht auf dem Buchhornplatz so reich beleuchtet wie in diesem Jahr, so Marktmeister Florian Anger. In den Bäumen, die den Markt säumen, hängen leuchtende LED-Sterne und auch die Weihnachtspyramide schmückt zuoberst ein neu geschmiedeter leuchtender Stern. Zudem seien die Hütten noch nie so aufwändig geschmückt gewesen. „Das liegt in der Hand jedes einzelnen Händlers. Die schönste Hütte wird prämiert“, sagt Anger.

In den letzten Jahren habe es keinen Händler gegeben, der nur Bienenwachsprodukte angeboten habe, sagt der Marktmeister. Damit ist nun Schluss: Imkermeister Albert Liévre aus Nordrhein-Westfalen bietet nicht nur Bienenwachskerzen an, sondern auch Met, also Honigwein, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Anger wählt bevorzugt Händler aus, die ihre Produkte selbst herstellen, damit kein beliebiges Angebot entsteht. Etwa die Perlkönig Gmbh aus Rheinhessen mit ihrem Modeschmuck. Sylvia Krüger aus Wittenbach in der Schweiz verkauft selbst zubereitete Trockenfrüchte; darunter Obstsorten, die man in getrockneter Form weniger kennt, wie Kiwis und Erdbeeren.

Ungefähr ein Fünftel der Stände ist Speis und Trank vorbehalten – wobei die Quote leicht gesenkt wurde. „Es gibt an keinem Gastronomiestand zweimal das gleiche Angebot“, sagt Anger. Für Lammgarten-Wirt Thomas Vogt ist es die erste Teilnahme an der Bodensee-Weihnacht. Natürlich gibt’s bei ihm Glühwein, aber auch Dampfnudeln und Germknödel. „Seit September haben wir Vollgas gegeben“, sagt Vogt, der mit einer frisch gezimmerten Holzhütte inklusive schmuckem Schornstein aufwartet – und mit extra designten Glühweintassen, auf denen die Hütten-Szenerie der Bodensee-Weihnacht prangt. „Auch die altgedienten Gastronomen investieren“, sagt Anger vor der neu gebauten „Südtiroler Stubn“, die mit ihrem Panoramafenster freien Blick auf den See gewährt; sofern dort nicht der Katamaran ankert. Generalüberholt wurde die große Krippe. „Von unseren Krippenbauern, die alle schon im Rentenalter sind“, so Anger. Es gibt restaurierte, aber auch neue Krippenfiguren, neuer Zäune, eine neue Isolierung für den Schafstall – „und seit Jahren ist erstmals wieder ein Schafbock mit drin“, erzählt Anger. Für ein in der Krippe gezeugtes und geborenes Lamm dürfte die Bodensee-Weihnacht aber zu kurz sein.

Beim Stichwort „erhitzte Tiere“ denkt man im besten Fall ans Mittagessen. Diejenigen von Marina Vogt aus Ravensburg sind aber aus flauschigem Stoff, mit Hirse gefüllt, für die Mikrowelle tauglich und somit Wärmekissen für die Kleinsten.

Stefanie Haneberg aus der Region Augsburg wiederum hat fair gehandelte Textilien aus Nepal und Indien im Angebot, aber auch selbst genähte Stofftiere und Klangschalen. Exotisch ist auch das Sortiment von Roland Henn aus Gersheim. Er ist schon vom Kulturufer bekannt und verkauft bei der Bodensee-Weihnacht Kunsthandwerk aus Marokko.

„Wir haben in den letzten Jahren eine gute Entwicklung hingelegt“, sagt Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing und bezeichnet die Bodensee-Weihnacht als „Gesamterlebnis“. Bis 21. Dezember kann es genossen werden.