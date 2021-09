Neue Lehrkräfte an der Droste-Hülshoff-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Angelika Seitzinger, Direktorin der Droste-Hülshoff-Schule, begrüßte sie bereits am Freitag an ihrem neuen Arbeitsplatz. „Wir freuen uns sehr, dass es auch in Zeiten des Lockdowns, damals im Online-Bewerberverfahren, gelungen ist, diese kompetenten und hochmotivierten Junglehrkräfte an Bord zu holen. Die Lehrkräfte freuen sich auf ihre neuen Aufgaben und vor allem auf ihre Schüler.