Neue Kurse an der Musikaschule starten im September

An der Musikschule Friedrichshafen laufen die Planungen für das neue Schuljahr auf vollen Touren, und die Schüler, die sich für die Musikalische Früherziehung (MFE) interessieren, müssen in Kurse eingeteilt werden. Deshalb sollten Eltern ihre Kinder sobald als möglich anmelden. Dies teilt die Musikschule mit.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es keine Schnupperstunden. Die Lehrer haben ein Informationsvideo zusammengestellt, das auf www.musikschule.friedrichsha-fen.de abgerufen werden kann.

Die neuen Kurse der MFE starten im September, direkt nach den Sommerferien. „Die Musikalische Früherziehung dauert zwei Jahre und wird in der Musikschule und in verschiedenen Kindergärten in der Stadt angeboten“, erklärt Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen.

Freie Plätze gibt es in folgenden Kursen: montags um 15.45, dienstags um 14.45, mittwochs um 15 und donnerstags um 14 Uhr. Uhrzeiten und Wochentage können sich verschieben. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Derzeit stehen aufgrund der Corona-Einschränkungen noch nicht alle Kurstermine in den Kindertagesstätten fest. Fest stehen MFE-Kurse in den städtischen Kindergärten Kluftern, Haldenberg (Ailingen), Efrizweiler und Ettenkirch sowie im Kinderhaus Wiggenhausen während der Kindergartenzeit. Kurse in weiteren Einrichtungen werden bei entsprechender Nachfrage angeboten, sobald die aktuellen Corona-Vorschriften einen Kurs vor Ort ermöglichen. Die Kurstermine für die Eltern-Kind-Gruppen werden noch veröffentlicht.

„Mit der Musikalischen Früherziehung wollen wir den Kindern das Interesse und die Freude an Musik vermitteln, die musikalischen Veranlagungen fördern und zur Entfaltung bringen“, so Hermann-Wüster. Der Unterricht gibt den Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren spielerisch einen Einblick in die Welt der Musik. Neben Singen, Tanzen und Musizieren werden musikalische Gegensätze wie laut und leise, langsam und schnell oder hoch und tief mit dem eigenen Körper erlebt. Die Kinder lernen auch, wie man Noten liest und danach spielt.