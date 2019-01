Neue „Kunschd Galerie“ bietet Künstlern ein Forum

Wie viele wohl am Samstagnachmittag zur Eröffnung der neuen „Kunschd Galerie“ in die Wolfgangstraße 1 kommen würden? Das haben sich die ausstellenden Künstler um Norbert Schippelbein gefragt. Und dann sind die Besucher nur so hereingeströmt, dass einem die Luft eng werden konnte.

Auf zwei Etagen drängten sich die Leute vor Bildern und Skulpturen, schauten, begrüßten Künstlerfreunde und Kunstfreunde. Es war kaum ein Durchkommen zum unteren Raum mit den großen Schaufenstern zur Werderstraße, wo Norbert Schippelbein das Konzept und die ausstellenden Künstler vorstellte.

Sein Büro für Design und Illustration hat der Webdesigner schon länger in diesem Haus, während unten die Mieter wechselten. Als die unteren zwei Stockwerke frei wurden, entstand die Idee, sie in eine Galerie zu verwandeln. Also Ärmel aufkrempeln und die Räume frisch herrichten, dass sie nun dem Besucher hell und freundlich entgegen schauen. Sieben Künstlerinnen und Künstler stellen jetzt Bilder und Skulpturen aus. Gedacht sei an einen dynamischen Wechsel. Andere Künstler, andere Objekte werden kommen, gedacht ist auch an Fotografie oder Kunsthandwerk – kurz, Künstlern eine Plattform anzubieten.

Gedacht ist auch an regelmäßige Veranstaltungen, die auf der (noch nicht fertigen) Homepage www.kunschd.com zu finden sein werden. Feste Öffnungszeiten, an denen Schippelbein anwesend sein will, sind Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr. Ganz so voll wie am Eröffnungstag wird es da nicht sein, so dass man sich die Objekte in Ruhe ansehen kann.

„Nobbi“ Schippelbein ist vor lauter Vorbereitungen nicht mehr dazu gekommen, selbst auszustellen, dafür hat er die weiteren sechs Künstler der ersten Stunde vorgestellt: Karin Gostner, seit 2002 autodidaktisch kreativ tätig, zeigt Zeichnungen, Illustrationen und Ölbilder. Sie orientiere sich an Jugendstil, Symbolismus und Präraffaeliten, die sich ihrerseits an der Kunst der Frührenaissance und des Mittelalters orientierten. Stefan Eichler, wie Gostner in Ravensburg lebend, hat bei Hundertwasser in Wien studiert und werde scherzhaft der „Ravensburger Hundertwasser“ genannt. Seine Städtemotive im Hundertwasser-Stil finden sich in der Malerei, aber auch auf T-Shirts, Postkarten und „Babybodys“. Als dritte Ravensburgerin ist Petra Mang von Hinten dabei, wie Eichler Dozentin an der Kunstschule Ravensburg. Nach Arbeiten im „klassischen Malstil“ experimentiert sie heute mit unterschiedlichen Materialien. Dabei ist auch Brigitte Meßmer, die in Friedrichshafen schon zahlreiche Kunstprojekte initiiert und regelmäßig selbst ausgestellt hat. Gabor Racsmany hat mit Schippelbein studiert, die Arbeit als Grafiker, Illustrator und Webdesigner hat sie wieder zusammengeführt. Auffällig sind seine Zeichnungen in schwarz-weiß, die eine ganze Wand füllen. Als Comics würden sie dann nachkoloriert. Bleibt als Letzter Michael Schäfler aus Langenargen, der insofern aus der Reihe fällt, als er Holzskulpturen ausstellt, Objekte aus Treibholz, das er auf Spaziergängen am See findet und verwandelt.