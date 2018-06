Neue Klettergruppe für Menschen mit Beeinträchtigung

Nachdem das vom Alpenverein Friedrichshafen im Februar angebotene Schnupperklettern für Menschen mit Behinderung guten Anklang gefunden hat, haben sich einige Mitglieder des DAV Friedrichshafen entschieden, eine regelmäßige Klettergruppe für Menschen mit Beeinträchtigung, ihre Freunde und Interessierte zu initiieren. Der Startschuss für die ganz besondere Klettergruppe fällt am Samstag, 7. Oktober.

Die Gruppe wird sich laut Vorschau jeden zweiten Samstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Kletterzentrum des DAV in der Vogelsangstraße 21 in Friedrichshafen treffen. Es haben sich vier Betreuerteams im Häfler Alpenverein gebildet, die abwechselnd für Spaß und Sicherheit in der Kletterhalle sorgen werden.

Die Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit, ihre Grenzen auszutesten und vielleicht auch zu überschreiten, um neue bleibende Erfahrungen zu machen. Teilnehmen können alle Interessierte, die immer schon einmal das Klettern ausprobieren wollten. Die Beeinträchtigung spielt dabei keine Rolle.

Details werden bei Bedarf im Vorfeld persönlich besprochen. Für Fragen rund um das Klettern mit Beeinträchtigung dürfen sich die Interessierten direkt an Rebecca Renner vom DAV Friedrichshafen wenden, sie ist erreichbar per E-Mail an

r.renner@dav-fn.de