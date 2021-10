Neue Kindertrauergruppen starten in Friedrichshafen und Überlingen

Ab November bietet der Kinderhospizdienst Amalie neue Kindertrauergruppen an. Das Angebot „Ich schenk dir einen Sonnenstrahl“ richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die einen nahestehenden Menschen verloren haben.

Geleitet wird die Kindertrauergruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die speziell für Trauerbegleitung bei Kindern geschult sind, teilt die Stiftung Liebenau mit. Die feste Gruppe trifft sich einmal im Monat. So lernen die Kinder andere kennen, und erfahren so, dass sie nicht die Einzigen sind, die um einen Angehörigen trauern, heißt es weiter.

Während der Gruppentreffen gibt es für die Eltern die Möglichkeit, sich beim Café-Gespräch auszutauschen. Begleitet werden diese Gespräche von ehrenamtlichen Hospizpaten. In Überlingen bietet die Psychologische Beratungsstelle der Caritas parallel eine Gruppe für Eltern, die ein Kind oder einen Partner verloren haben, an. Ein erster Informationsabend für Eltern und Interessierte findet jeweils um 19.30 Uhr statt – in Friedrichshafen am Mittwoch, 20. Oktober, in Überlingen am Freitag, 22. Oktober. Anmeldung hierzu und weitere Infos bei Heike Lander unter h.lander@kinderhospizdienst-amalie.org.