Das Coronavirus und die damit verbundenen Anweisungen von Landesseite führen auch in Biberach dazu, dass sich das öffentliche Leben immer weiter verlangsamt. Ab diesem Dienstag sind Schulen und Kitas bis zum 20. April geschlossen. Am Montagnachmittag tagte im Rathaus der Verwaltungsstab der Stadt und beschloss weitere Einschränkungen, die nun in Kraft treten.

Museum und Bücherei ab Dienstag zu Ab Dienstag, 17. März, müssen in Biberach weitere öffentliche Einrichtungen geschlossen bleiben, und der Publikumsverkehr wird eingeschränkt.