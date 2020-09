Neue Greenpeace-Onlineshow hat „Die Welt im Blick“

Naturfotograf Markus Mauthe präsentiert am Mittwoch, 30. September, 19.30 Uhr, eine neue Livestream-Show mit dem Titel „Die Welt im Blick“. Er zeigt faszinierende Fotos und führt mit Thomas Henningsen, langjähriger Kampagnenleiter von Greenpeace, ein Gespräch über die Anfänge der Zusammenarbeit, Visionen für den Umweltschutz und darüber, was Greenpeace bereits erreicht hat. Die Show ist unter www.greenpeace.de/mauthe-live zu sehen. Die neue Serie „Die Welt im Blick“ findet künftig alle vier Wochen statt. Für 60 Minuten entführt das Format den Zuschauer vom heimischen Sofa aus in die faszinierenden Naturlandschaften unserer Erde: schöne Bilder aber auch Geschichten über Umweltzerstörung und Live-Gespräche mit Studiogästen sind der rote Faden des neuen Formats. Die Zuschauer können während des Livestreams über den Chat Fragen stellen, die von Markus Mauthe und dem jeweiligen Gast beantwortet werden. Weitere Infos zu den Streams und Live-Shows gibt es unter www.greenpeace.de/fotoshows. Foto: Markus Mauthe