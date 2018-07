Der Bodensee-Airport Friedrichshafen weitet sein Angebot aus: Ab Sommer 2019 fliegt die deutsche Fluggesellschaft Germania von dort Ibiza und Sardinien an. Weitere Ziele sind für 2020 geplant. Die Gespräche für Verbindungen nach Berlin und Hamburg laufen derweil. Doch bis nach den Sommerferien, wie im Frühjahr von Flughafen-Chef Claus-Dieter Wehr gehofft, werden diese Pläne nicht umgesetzt.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag stellten der Flughafen-Chef, Claus-Dieter Wehr, und der Director Sales bei Germania, Claus Altenburg, ihre erweiterte Partnerschaft vor. Ab Sommer 2019 wird die Fluggesellschaft Germania insgesamt 13 Ziele aus von Friedrichshafen anfliegen und 25 mal pro Woche am Bodensee starten.

Ibiza und Olbia auf Sardinien sind dabei neu auf dem Flugplan. Aber auch das Angebot der anderen Flüge soll ausgeweitet werden. „Ab 2019 fliegen wir viermal die Woche nach Antalya. Denkbar sind auch ein oder zwei Flüge mehr nach Mallorca pro Woche“, sagte Altenburg. Dabei setzt die Airline bewusst auf Urlaubsziele. „Wir stehen zu dem Markt und sehen in Friedrichshafen sehr viel Potenzial“, sagte Altenburg. 2020 will die Fluggesellschaft ein weiteres Flugzeug am Bodensee-Airport stationieren. Dann sollen 30 Flüge pro Woche von Friedrichshafen starten. „Wir überleben dann vielleicht wieder Madeira aufleben zu lassen“, sagte Altenburg.

Wehr sieht das neue Angebot als großen Vorteil für die Region an. „Wir haben dadurch mehr Passagiere, das ist ein wirtschaftlicher Gewinn für den Flughafen. Aber auch für die Region ist die aufgestockte Partnerschaft ein Plus. Denn Germania wird neue Arbeitsplätze in der Region schaffen“, sagte Wehr.

Ziele: Hamburg und Berlin

Nicht nur das Angebot von Urlaubszielen von Friedrichshafen aus möchte Wehr ausweiten. Ihm sind auch die Ziele innerhalb Deutschlands wichtig. Seit einigen Monaten ist er in Gesprächen mit Fluggesellschaften, damit es vom Bodensee-Airport auch Flüge nach Berlin und Hamburg gibt. Die Flüge nach Hamburg soll voraussichtlich die dänische Fluggesellschaft Sun-Air übernehmen, die seit Juni Direktflüge von Friedrichshafen nach Düsseldorf anbietet. „Die Gespräche dazu laufen. Ich würde mir wünschen, dass Fluggäste bereits ab Herbst von Friedrichshafen nach Hamburg fliegen können, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell die Airline diese Flüge organisieren können“, sagte Wehr.

Mehr entdecken: Turkish Airlines steigt im Winter aus

Im Frühjahr dieses Jahres hieß es von Sun-Air, dass die Fluggesellschaft bevor sie Flüge nach Hamburg anbieten wolle, erst einmal schauen wolle, wie gut die Flüge nach Düsseldorf angenommen werden. Für die zieht Wehr bisher eine positive Bilanz. „Die Flüge sind sehr gut angelaufen. Die Passagierzahlen liegen über unseren Erwartungen“, sagte Wehr. Ein weiteres innerdeutsches Ziel, von dem sich Wehr im Frühjahr erhofft hat, dass es nach den Sommerferien angeflogen werden könnte, ist Berlin. „Wir bleiben dran und haben zwei Optionen, die sich aber nicht so schnell umsetzen lassen. Wir hoffen aber, dass wir Berlin spätestens nächstes Jahr wieder anbieten können“, sagte Wehr.