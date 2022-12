Neue Flugverbindung verbindet Friedrichshafen und London

Neue Verbindung: Zwischen Friedrichshafen und London verkehren seit Mitte Dezember wieder Flugzeuge. Nach zweijähriger Corona-Pause ist die Verbindung wieder aufgenommen worden, wie der Bodensee-Airport mitteilt.

Demnach fliegt die Fluggesellschaft Easyjet über die Wintermonate, bis zum 25. März, von London Gatwick an den Bodensee und umgekehrt. Friedrichshafen dient laut Mitteilung zwischen Mitte Dezember und Ende März als Zielflughafen für Gäste aus Großbritannien, die von hier aus in die nahegelegenen Skigebiete in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein reisen.

„Und natürlich ist für die Bürgerinnen und Bürger der Region mit diesem Direktflug der Easyjet auch eine Reise in die attraktive Weltstadt London möglich“, schreibt der Bodensee-Airport.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens, wertet die Aufnahme der Verbindung laut Mitteilung als „gutes Zeichen für die Bedeutung des Bodensee-Airports als Ausgangspunkt für britische Skitouristen.“ Die Flüge sind immer samstags. Die Maschine in Friedrichshafen startet um 13.05 Uhr, die in London um 9.40 Uhr.