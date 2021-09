Neue Faustballtrainer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anderthalb Jahre stand die Faustballwelt beim VfB Friedrichshafen aufgrund der Pandemie still. Doch trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen waren die Häfler in dieser Zeit nicht untätig. Ganz oben auf der Agenda stand dabei die Nachwuchsarbeit und Trainingsgestaltung.

Die Grundlage für sportliche Erfolge wird bekanntlich im Training gelegt. Und gerade im Nachwuchsbereich spielt dabei der Trainer eine sehr wichtige Rolle. Um in diesem Bereich für die Zukunft möglichst breit aufgestellt zu sein, absolvierten Fabian Schmidt und Reiner Müller die Ausbildung zum Faustballtrainer. Gemeinsam mit 13 anderen Faustballern aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fand, unter Leitung von Bundeslehrwart Rainer Frommknecht, ein in dieser Form wohl einmaliger Trainerlehrgang statt. Angepasst an die gesetzlichen Vorgaben wurde der Großteil des Aufbaulehrgangs online am heimischen PC durchgeführt. Erst Anfang Mai konnte dank der Lockerungen ein Präsenztag in Gärtringen abgehalten werden. Glücklicherweise konnte dann im Juni der Abschlusslehrgang an der Sportschule Karlsruhe-Schöneck stattfinden. Dabei fiel die Wiedereröffnung der Sportschule genau mit dem Termin des Prüfungslehrganges zusammen. In 40 anspruchsvollen Lehreinheiten wurden die angehenden Trainer für die Prüfung fit gemacht. Diese absolvierten alle Teilnehmer erfolgreich und so konnten zum Abschluss 15 neue C-Trainer Lizenzen vergeben werden. Ebenso wichtig wie die Trainerlizenz war für die beiden Häfler der persönliche Austausch mit den Lehrgangskollegen. Auf diesem Wege konnten Kontakte geknüpft und neue Ideen sowie Denkansätze für die Arbeit im Verein gesammelt werden.

Der VfB Friedrichshafen gratuliert den Beiden zum erfolgreichen Erwerb und freut sich auf das Einbringen von neuen Impulsen im Jugend- und Erwachsenentraining nach der langen Corona-Pause.