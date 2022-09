Neue Erzieher werden ausgebildet

Bei der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen hat ein neuer Ausbildungsjahrgang begonnen. In 17 Kindergärten beginnen acht Frauen und Männer die Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise zur Erzieherin. Dies teilt das Katholische Verwaltungszentrum Friedrichshafen mit.

Fünf Anerkennungspraktikanten gehen nach zwei Jahren Vollzeitunterricht an der Fachschule in das letzte Ausbildungsjahr. Nach diesem intensiven Praxisjahr werden sie die staatliche Anerkennung zum/r Erzieher/in oder Kinderpfleger/in erhalten. In der Katholischen Sozialstation werden drei Frauen zur Pflegefachkraft ausgebildet.

Der erste Ausbildungstag begann mit der Begrüßung durch Pfarrer Bernd Herbinger und Ulrike Weiß, Leiterin des Katholischen Verwaltungszentrums. Nach einer Führung durch das Haus der kirchlichen Dienste gab es beim Frühstück noch Informationen zur Gesamtkirchengemeinde und zur Mitarbeitenden-Vertretung (MAV). Nach dem Fototermin mit den Personalreferentinnen, der Kindergartenbeauftragten und der Vertreterin der MAV wurden alle in die jeweilige Dienststelle entlassen.