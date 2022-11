Neue Erasmus+ Partnerschaft der Hugo-Eckener-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal konnten in diesem Jahr Auszubildende der Hugo-Eckener-Schule ihr Auslandspraktikum in der französischen Partnerstadt Saint-Dié-des-Vosges absolvieren. Das Urteil war eindeutig: „Die Betreuung war super“, so eine der Teilnehmerinnen. Das Erasmus-Team der Hugo-Eckener-Schule hatte die „Corona-Pause“ genutzt und war bei der Suche nach einem Projektpartner für das von der EU-kofinanzierte berufliche Praktikum in der Partnerstadt der Stadt Friedrichshafen mit offenen Armen empfangen worden. Dank der Vermittlung von Ulrike Müller von Kralik und dem Arbeitskreis der Stadt für Saint-Dié-des-Vosges konnten Ende Mai zwei Praktikantinnen entsendet werden.

Das Auslandspraktikum soll ein guter Anfang sein, um die Städtepartnerschaft auf „jüngere Beine“ zu stellen, sind sich Vertreter beider Städte einig. Deshalb laufen auch schon die Vorbereitungen für das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft im kommenden Jahr.

Um allen Schülerinnen und Schülern der Hugo-Eckener-Schule die Möglichkeiten von Auslandspraktika bekannt zu machen, werden jährlich im Oktober die Erasmus-Days inklusive eines Gewinnspiels veranstaltet

„Welche der drei Praktikumsstädte ist gleichzeitig seit fast 50 Jahren Partnerstadt von Friedrichshafen?“ lautete die Quizfrage für das diesjährige Gewinnspiel im Rahmen der Erasmus Days an der Hugo-Eckener Schule. Mithilfe von Video-, Bildbeiträgen und Infoplakaten konnten sich alle Schülerinnen und Schüler einen Eindruck verschaffen, was die Auszubildenden aus dem Bereichen Industrie, Büromanagement, Bank und Handel bei ihren 3-wöchigen Berufspraktika in Frankreich, Irland und Spanien so alles erlebt haben. Die Gewinner konnten sich über Preise passend zum Thema Reiseausrüstung freuen.