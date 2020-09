Neue Datenautobahn im Bodenseekreis geplant

Der neu gegründete Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZvBB) macht sich arbeitsfähig. Der frisch ernannte Geschäftsführer Bernhard Schultes hat unlängst das Büro des Verbandes in Jettenhausen bezogen, die ersten Stellen für sein Fachteam sind ausgeschrieben und sollen bald besetzt werden. Dann können die Planer damit beginnen, für leistungsfähige Datenleitungen im Landkreis zu sorgen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt.

Nicht erst seit Corona ist das Internet in fast allen Lebenslagen eine unverzichtbare Infrastruktur geworden. Für Home-Office, Video-Konferenzen, Fernsehen auf Abruf, Bankgeschäfte, industrielle Steuerungen, Datenaustausch und vieles mehr werden gute Breitbandleitungen gebraucht. Während aber in Ballungsgebieten die Firmen, Einrichtungen und Privathaushalte durch privatwirtschaftliche Telekommunikationskonzerne mit immer größerer Bandbreite im Internet versorgt werden, bleiben die kleineren Gemeinden im ländlichen Raum bei dieser Entwicklung oft außen vor. Aus diesem Grund haben zehn Gemeinden des Bodenseekreises und der Landkreis selbst den Zweckverband gegründet. Ziel ist es, nicht nur die akuten Versorgungslücken zu schließen, sondern gemeinsam und landkreisweit ein leistungsfähiges, flächendeckendes und zukunftssicheres Glasfasernetz zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Dabei nutzen die Gründergemeinden und der Landkreis die Stärken enger kommunaler Zusammenarbeit, wie sie beispielsweise in Wasser- oder Tourismusverbänden schon erfolgreich praktiziert wird.

Der Bodenseekreis hatte die Gründung des Zweckverbands laut Landratsamt mit großer Energie vorangetrieben. Landrat Lothar Wölfle sieht die Notwendigkeit, das Marktversagen im Telekommunikationsbereich im Sinn der Daseinsvorsorge auszugleichen: „Wir haben als öffentliche Hand den Auftrag, für gleichberechtigte Lebensbedingungen im Land zu sorgen. Wenn das der Markt bei kritischen Infrastrukturen nicht schafft, muss und darf die kommunale Seite das Steuer selbst in die Hand nehmen“, so der Landrat.

Mit Bernhard Schultes als Geschäftsführer steht die erste Personalie fest. Schultes war zuvor Geschäftsführer der Netzwerk Oberschwaben GmbH und ist im Bodenseekreis vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Elektromobilität bekannt. Er hat von 2012 bis 2017 das Bundesförderprojekt „emma – elektromobil mit Anschluss“ geleitet und anschließend landkreisweit die kommunale Weiterentwicklung der E-Mobilität koordiniert. Auch das internationale E-Mobility-Forum Bodenseekreis, das zuletzt 2019 in Langenargen stattfand, wurde unter seiner Führung zu einem erfolgreichen Veranstaltungsformat. Er war zudem an der Entwicklung der E-Charta der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) beteiligt, deren aktiver Träger auch der Bodenseekreis ist.

„Mit Bernhard Schultes konnte der ZvBB endlich einen neuen Geschäftsführer gewinnen, dem das kommunale Geschäft am Herzen liegt und der Netzwerke in kurzer Zeit auf- beziehungsweise ausbauen wird“, sagt der ZvBB-Verbandsvorsitzende, Langenargens Bürgermeister Achim Krafft. „Sein Elan bringt genau die erforderliche Dynamik und sein Know-how die fachliche Basis für die Bearbeitung dieser anspruchsvollen Zukunftsaufgabe in und für unsere Heimatregion. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Krafft weiter.

Eine Herausforderung sieht Geschäftsführer Schultes im raschen Aufbau des Teams aus Fachleuten, das den schnellen Netzaufbau bewerkstelligen soll. „Mit Sitz in Friedrichshafen-Jettenhausen bietet der Zweckverband attraktive Arbeitsplätze im Bereich eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben des kommenden Jahrzehnts“, betont der Manager.

Zunächst will sich der ZvBB auf die unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete sowie Schulen und öffentlichen Einrichtungen konzentrieren. Auch unter Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel sollen dadurch solche „weißen Flecken“ mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt werden. Für den Landkreis insgesamt plant und realisiert der Zweckverband das sogenannte Backbone-Netz, die Datenautobahn, die die Gemeindenetze untereinander und den Bodenseekreis mit den Nachbarlandkreisen verbindet.