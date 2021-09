Neue Bildungspartnerschaft zwischen Handwerksbetrieb und Schülern

Eine Bildungspartnerschaft ist für beide Seiten sinnvoll: Sie nützt jetzt den Schülerinnen und Schülern des Karl-Maybach-Gymnasiums ebenso wie der Konrad Knoblauch GmbH in Markdorf. Unkompliziert und direkt können Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf den Handwerksbetrieb zugehen und über Praktika oder Projektarbeiten kennenlernen, was beispielsweise alles zum Beruf eines Schreiners gehört und welche Karrierewege sich ergeben können. Umgekehrt hat der Betrieb die Chance, begabte, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk und den eigenen Betrieb zu begeistern. Ziel dieser neuen Partnerschaft ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt und das Handwerk hineinschnuppern können und in der Berufsorientierungsphase alles Wissenswerte rund um das Handwerk erfahren. Auf diese Weise können sie ein realistisches Bild des Arbeitsplatzes, der betrieblichen Abläufe und der benötigten Anforderungen entwickeln, wie die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemitteilung schreibt.

Von einer Bildungspartnerschaft profitieren alle, darin sind sich die Beteiligten einig. Personalmanagerin Annette Wildner von der Konrad Knoblauch GmbH sagt: „Unser Ziel ist es, junge Menschen zu begeistern – im Rahmen dieser Partnerschaft besonders im Schreinerhandwerk. Wir möchten sie abholen, mitnehmen und Einblicke in den Beruf vermitteln. Wir freuen uns auf Schülerpraktika und im Anschluss auf viele Bewerbungen. Und wir sind gespannt, welche gemeinsamen Projekte entstehen.“ Susanne Schwaderer, Geschäftsbereichsleiterin und Mitglied der Geschäftsführung der Handwerkskammer Ulm, ergänzt: „Eine kreative, international agierende und dennoch bodenständige Firma wie die Konrad Knoblauch GmbH ist der ideale Betrieb für eine solche Partnerschaft. Im Rahmen der geplanten Praktika und gemeinsamen Projekte gewinnen die Gymnasiasten einen lebendigen Eindruck vom Schreinerhandwerk. Sie werden sehen, dass Handwerk hochmodern, abwechslungsreich und erfolgreich ist.“

Die Vertreter des Karl-Maybach-Gymnasiums können dem nur beipflichten. Schulleiter Christoph Felder und Schulsozialarbeiter Marco Felder erläutern: „Wir als Gymnasium schätzen das Handwerk sehr. Für unsere Schüler sollte der Zugang zur Theorie so ,handfest’ sein und so eindeutig bewertet werden können wie ein Werkstück. Wer in der Theorie die Bodenhaftung verliert, könnte sich an uneigentliches Sprechen und Arbeiten gewöhnen. Solchen Gefahren versuchen wir durch Praktika und vielfältige Projekte vor Ort vorzubeugen. Wer aber tatsächlich den ernsthaften Zugang zu theoretischen Fragestellungen verliert, für diejenigen, denen diese Fragen nicht „konkret“ und „handfest“ genug sind, denen können wir eine handwerkliche Ausbildung empfehlen. Unsere Devise: Nicht erst ein Studium abbrechen und dann ,gebrochen’ eine Ausbildung beginnen. Lieber eine Ausbildung machen und gestärkt in ein Studium gehen.“