Neue Begrünungssatzung für lebenswertere Stadt

Die neue Begrünungssatzung ist in Kraft getreten. Ziel der Satzung ist, in Friedrichshafen ein begrüntes Stadtbild zu erhalten und zu fördern und die Lebensqualität der Häfler zu sichern und auch das Stadt- und Ortsbild aufzuwerten. Des Weiteren diene die Begrünungssatzung dem Schutz des Lebensraums zahlreicher Tiere und Pflanzen und damit der biologischen Vielfalt in Friedrichshafen.

Die Satzung regelt die Begrünung unbebauter Flächen sowie die Begrünung von Gebäuden und Stellplätzen. Sie gilt für die Bereiche des Stadtgebietes, für die es bislang noch keine oder nur unzureichende Regelungen zur Begrünung gab.

Begrünte Flächen haben außerdem einen positiven Effekt auf das Mikroklima in der Stadt. Bäume und Grünflächen sorgen für Verdunstung und Beschattung – was insbesondere in Anbetracht zunehmender Hitzetage von großer Relevanz ist, schreibt die Stadtverwaltung. Dachbegrünung und Wiesenflächen halten Starkregen zurück. Durch die Bindung von Schadstoffen und die Produktion von Sauerstoff verbessern Pflanzen zudem die Luftqualität.

Weitere Informationen zur Begrünungssatzung unter www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/planen-bauen-umwelt/begruenungssatzung/