Auch in diesem Herbst starten fünf Auszubildende und zwei Studenten der Dualen Hochschule in ihre Ausbildung beim Stadtwerk am See. Bereits vor dem Start der offiziellen Einführungswoche wurde ein erster Kennenlerntag veranstaltet. Dabei kamen „alte“ und neue Azubis in Kontakt und erarbeiteten gemeinsam ein Outdoorprojekt, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens. „Ziel ist es, dass die neuen und alten Azubis sowie Studenten sich kennenlernen, zum Team werden und den ‚Spirit‘ vom Stadtwerk spüren“, sagt Ausbildungsleiterin Regine Weps. „Das ist mit viel Spaß verbunden, gleichzeitig gibt es durch das Team-Building aber auch schon eine Vorbereitung auf Verantwortung für die Arbeit und Kollegen“.

Die Einführungswoche ist fester Bestandteil beim Stadtwerk. Für die Organisatoren ist der Mix aus Spaß, Verantwortung und Teambuilding-Maßnahmen in der Anfangsphase der Ausbildung entscheidend.

In diesem Jahr bildet das Stadtwerk zwei Elektroniker für Betriebstechnik, einen Vermessungstechniker, zwei Industriekaufleute und zwei Duale Studenten aus. Insgesamt zählen derzeit 26 Studenten und Auszubildende zum Stadtwerk-Nachwuchs. Für das Ausbildungsjahr 2019 sucht das Stadtwerk ab Herbst noch Azubis für den Beruf „Anlagenmechaniker“.