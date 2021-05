Neue App soll Datenkompetenz verbessern

Künstliche Intelligenz, BigData und das Internet der Dinge erleichtern den Alltag. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert die Technik? Und wie können Daten bewusst geteilt und geschützt werden? Diese Fragen beantwortet die neue App „Stadt-Land-DatenFluss“ des Deutschen Volkshochschul‐Verbands auf spielerische Art und Weise, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die App richte sich an alle, die sich über das Thema Daten informieren und mehr über Datennutzung lernen möchten. Ziel der App sei es, die Datenkompetenz der Nutzer zu stärken, damit diese sich in einer digitalen Welt sicher bewegen können.

Im Zentrum der App steht eine virtuelle Stadt, die es auf einer Lernreise zu entdecken gilt. Die Nutzerinnen und Nutzer tauchen in der Stadt in verschiedene, von Digitalisierung geprägte Lebensbereiche ein – Arbeit, Mobilität und Gesundheit. Hier begegnen sie in lebensnahen Geschichten ganz unterschiedlichen Menschen, die sich mit der Verwendung von datenbasierten Technologien in ihrem Alltag auseinandersetzen. So zeigt die App die vielfältigen Verbindungen zwischen digitalen Daten und der eigenen Lebenswelt auf. Sie regt an, sich mit Fragen der Datensicherheit sowie dem Wert von Daten zu beschäftigen, und weckt gleichzeitig das Interesse an datengestützten Technologien. Sie mache „fit für den selbstbestimmten Umgang mit Daten und neuen Technologien in einer digitalisierten Welt“, wie es in der VHS-Mitteilung weiter heißt.