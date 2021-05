Neue Anlaufstelle für Rheumapatienten

Die Rheuma-Liga Friedrichshafen bietet ab 19. Mai eine wöchentliche Beratung für rheumakranke Menschen, deren Angehörige und Partner in vielen Bereichen an. Möglichkeiten der Bewegungstherapie, sozialrechtliche und psychosoziale Fragen sowie gesellige Aktivitäten vor Ort können jeden Mittwoch in der Zeit von 15.00-17.00 Uhr unter der Telefonnummer 07541/398403 an das ehrenamtliche Beraterteam gestellt werden. Zu medizinischen Fragen übernimmt die Rheuma-Liga eine Lotsen-Funktion und leiten die Anliegen an Fachkräfte weiter oder unterstützt die Patienten bei der Suche. Außerhalb der Beratungstage ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Schriftliche Anfragen bitte an: Rheuma-Liga Büro, Eugenstraße 55 in 88045 Friedrichshafen.