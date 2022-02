Neue Angebote ab März im Spielehaus

Das pädagogische Team des Spielehauses hat neue Angebote für Kinder von sechs bis 13 Jahren. Von Dienstag, 8. März, bis Freitag, 11. März, werden aus Lkw-Planen Upcycling-Taschen und Kosmetiktäschchen für unterwegs genäht.

In der Woche von Dienstag, 15. März, bis Freitag, 18. März, entstehen in der Kunstwerkstatt „Beschützerlein“ für die Hosentasche. Es gibt spannende Vulkanexperimente und es können „Kinderrechte“ bunt in Szene gesetzt werden. Nervenkitzel ist im Escape-Room angesagt. Von Dienstag, 22. März, bis Freitag, 25. März, heißt es Monkey Klettern im Spielehausgarten, Rallye fahren, Talente testen, Mooncarführerschein ablegen und keine Angst vor Mutproben haben. Es werden Bienenhotels gebaut und Schlüsselanhänger gebastelt. Auch des Escape-Room öffnet.

Weiter geht es am Dienstag, 29. März, bis Freitag, 1. April, im Spielehausgarten. Dort wird am Lagerfeuer gekocht. Für Kinder ab neun Jahren öffnet jeweils mittwochs 9. März, 16. März, 23. März und 30. März von 16 bis 17 Uhr der Theaterspielclub. Ein Trommelworkshop und Bodypercussion stehen am Dienstag, 15. März von 16 bis 17.30 Uhr für Kinder ab acht Jahren auf dem Programm. Wer dabei sein will, muss sich über www.friedrichshafen.feripro.de anmelden.

Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff und jeden Donnerstag kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen. Das Kinderkino zeigt den Film „Onward“ am Freitag, 18. März um 15 Uhr im Spielehaus. Der Eintritt kostet zwei Euro. Nach der Vorstellung gibt es bis 18 Uhr die Möglichkeit, in den Werkstätten zum Thema des Filmes zu spielen oder zu basteln.

Alle Informationen rund um das Spielehaus gibt es im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de, telefonisch unter 07541 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de . Das Spielehaus ist dienstags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.