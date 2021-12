Neue ärztliche Leiterin am Medizinischen Versorgungszentrum II

Ende Dezember dreht Andreas Antonowicz, Orthopäde, Sportmediziner und Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums II am Klinikum Friedrichshafen (MVZ II) den Schlüssel zu seinen Praxisräumen zum letzten Mal um und übergibt diesen an seine Nachfolgerin, Simone König. Das geht aus einer Pressemitteilung des Medizin Campus Bodensee (MCB) hervor.

Simone König ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und auch Diplom-Sportwissenschaftlerin im Bereich Prävention/Rehabilitation. Zudem führt sie die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und Manuelle Medizin. Der Weg der zweifachen Mutter führte nach den Studienabschlüssen von Köln über St. Gallen nach Friedrichshafen.

Andreas Antonowicz und Simone König verbindet mehr als ihr Fachgebiet – beide waren früher Leistungssportler. Sie Kunstturnerin, er Reiter, Segler, Eishockey-Spieler und darüber hinaus immer ganz nah dran an anderen Leistungssportlern: 1980 Olympia-Arzt der polnischen Reiter, betreuender Arzt der VfB-Friedrichshafen Bundesliga-Volleyballer (2004-2014) und aktuell Verbandsarzt des Baden-Württembergischen Box-Verbandes.

Der heute 72-Jährige studierte in seiner Heimat Danzig Humanmedizin, machte zuerst eine Ausbildung zum Arzt für Innere Medizin und absolviert später in Warschau seine Facharztausbildung in der Sportmedizin. Im Juli 1981 siedelte er in die Bundesrepublik über, machte in Düsseldorf seinen Facharzt für Orthopädie (1986) und kam im April 1987 nach Friedrichshafen. 25 Jahre lang praktizierte der Orthopäde und Sportmediziner in seiner eigenen Praxis, bevor er 2013 Ärztlicher Leiter des MVZ II wurde.

Simone König, die seit 2017 in der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik als Assistenzärztin beschäftigt war – und viele Patienten auch in der Notfallambulanz versorgte – freut sich laut Pressemitteilung auf die neue Aufgabe als Ärztin im MVZ.