Neubau-Projekt: RP will Widerspruch ablehnen

Das Wohnbauprojekt der Fränkel AG in der Riedleparkstraße nimmt wohl bald die nächste Hürde. Der Einspruch eines Nachbarn gegen die Pläne der Immobilienfirma habe kaum Aussicht auf Erfolg, hat das Regierungspräsidium Tübingen nach Informationen der Schwäbischen Zeitung dem Anlieger mitgeteilt.

Rund 35 Wohnungen auf gut 2600 Quadratmetern Fläche, dazu 385 Quadratmeter Gewerbe sollen in den beiden bis zu 15 Meter hohen Gebäuden in der Riedleparkstraße Ecke Hofener Straße entstehen. Investitionssumme: 10,5 Millionen Euro, geplanter Bezugstermin: Ende 2019.

Dem Nachbarn war die Planung zu groß, zu wuchtig. Er legte Widerspruch gegen die Baugenehmigung der Stadt Friedrichshafen ein. Das zuständige Regierungspräsidium wird die Beschwerde aller Voraussicht nach zurückweisen. Das Projekt widerspricht nach Beurteilung des RP nicht dem Gebietscharakter im Viertel, es verstößt auch nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Die Zahl der Stellplätze sei nicht zu beanstanden, ebensowenig die Größe der zu überbauenden Grünflächen.

Der Nachbar kann nun seinen Widerspruch zurücknehmen. Damit wäre die Sache erledigt. Er kann vom RP aber auch eine formale Entscheidung in der Angelegenheit verlangen. Die bräuchte er vor allem dann, wenn er gegen die Baugenehmigung vor Gericht ziehen will. Der Anlieger will sich nach eigenen Angaben zunächst mit einem Rechtsanwalt beraten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Das Projekt war auch von der Gruppe „Netzwerk für Friedrichshafen“ kritisiert worden.