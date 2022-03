Neuartiges Pflege- und Betreuungsangebot „Zuhause umsorgt“ im Bodenseekreis

Auf die Versorgung von Menschen in ihrem eigenen Zuhause hat sich der bundesweit tätige Betreuungs- und Pflegedienstleister „Home Instead“ spezialisiert. Seit Februar gibt es einen eigenständigen Standort in Friedrichshafen, der den ganzen Bodenseekreis betreut. Geschäftsführer Martin Matuschyk und sein Team wollen dem Alleinsein im Alter durch individuelle Betreuungs- und Pflegeangebote und ganzheitliche Unterstützung entgegenwirken.

Die strategische Ausrichtung sei nicht zufällig gewählt: Neben den körperlichen Einschränkungen sei der individuell wahrgenommene Verlust der Eigenständigkeit für viele hilfebedürftige Menschen eine besondere Belastung, heißt es in einer Pressemitteilung des Pflegedienstes. Mit der stundenweisen Unterstützung im Alltag helfe das Team von Home Instead, diese Eigenständigkeit zu wahren oder wiederzugewinnen und zum Beispiel Spazierengehen, Kochen oder den Einkauf, gemeinsames Kartenspielen oder den Gang zum Arzt wieder zu ermöglichen. Dies bedeute auch eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen.

Die qualitätsgeprüften Dienstleistungen umfassen ebenfalls Hilfen bei der Grundpflege, in der Demenzbetreuung sowie aktivierende Unterstützung im Haushalt. Die Leistungen können bei Pflege- und Krankenkassen entsprechend abgerechnet werden.

Großen Wert legt Matuschyk auf die Qualifikation der Mitarbeitenden. Jede Betreuungskraft durchlaufe bei Home Instead ein umfassendes, mehrstufiges Schulungsprogramm. Begleitet werden diese Schulungen durch das in der Pflege sehr erfahrene Team, Ivica Panzalovic und Sabrina Tannert. In den nächsten Wochen soll das Team um weitere Betreuungskräfte wachsen. Durch das Schulungskonzept sei fehlende Vorerfahrung kein Hindernis, betont Matuschyk.

https://homeinstead.de/bodenseekreis