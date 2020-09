Neu-Häfler Linus Weber: „Ich will in die Fußstapfen von Georg Grozer treten“

Zur Person

In seiner Karriere hat Linus Weber schon zwei sehr nennenswerte Erfolge feiern dürfen: Denn der 1,99 Meter große Diagonalangreifer gewann 2019 mit den Berlin Recycling Volleys den Meistertitel in der Bundesliga und holte 2017 mit der A-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Mit dem VfB Friedrichshafen bejubelte er nun die ersten zwei Siege. In den ersten beiden Testspielen der laufenden Vorbereitung bezwang Webers Team den französischen Erstligisten Chaumont Volley-Ball 52 sowohl am Donnerstag als auch am Freitag jeweils mit 3:1. „Es waren schon sehr viele gute Ansätze in unserem Spiel“, zog VfB-Coach Michael Warm ein positives Fazit. (sz/nib)