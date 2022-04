Neu erschienen: Bürgerbuch und Bürgerinfo

Die neue Ausgabe des Bürgerbuches 2022/23 und die Bürgerinformation 2022/23 für Friedrichshafen sind erschienen. Beide Druckwerke entstanden in Zusammenarbeit dem KGM-Verlag in Karlsruhe. Das 232 Seiten starke Buch bietet Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibenden oder Vereinen vielfältige Informationen. Es ist neben Internet und digitaler Medien das einzige Nachschlagewerk, in dem amtliche Einwohnerdaten veröffentlicht sind.

Beide Druckwerke bündeln die wichtigsten Informationen zur Stadt mit Übersichten, Zahlen, Daten, Fakten und Kontaktdaten. Man findet Interessantes über die Stadt und ihre Geschichte, die Museen, die Partnerstädte und die Sehenswürdigkeiten. Das Jugendparlament Friedrichshafen wird in den beiden Druckwerken ebenso vorgestellt wie die verschiedenen Freizeit- und Sportmöglichkeiten für Jung und Alt.

Im Behörden- und Vereinsteil sind neben dem Gemeinderat auch die Stadtverwaltung mit den städtischen Dienststellen und Einrichtungen übersichtlich aufgeführt. Informationen zu Einrichtungen in Friedrichshafen, zu Schulen und Kindertagesstätten sind ebenso enthalten wie die Kirchen und die Anlaufstellen für soziale Hilfen. Die Vielzahl der Vereine und Vereinigungen spiegelt das rege kulturelle Leben der Stadt Friedrichshafen wider. Das Branchenverzeichnis enthält die Anschriften der Firmen aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie der freiberuflich Tätigen.

Im Namens- und Straßenteil sind die Adressen der volljährigen Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Firmen der Stadt Friedrichshafen enthalten und die Anschriften nach Straßen und Häusern aufgelistet.

Das Bürgerbuch Friedrichshafen kostet 7 Euro und kann im Buchhandel und an der Information im Rathaus bezogen werden. Die neue Bürgerinformation Friedrichshafen kann kostenlos an den Rathausinfos im Rathaus am Adenauerplatz und im Technischen Rathaus, im Bürgeramt Fischbach und in den Ortsverwaltungen abgeholt werden.