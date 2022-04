Neu eingekleidet, aber nicht bezahlt

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 12.50 Uhr mehrere hochwertige Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße entwendet. Der männliche Täter kleidete sich laut Polizeibericht hierbei vollständig neu ein und ließ seine getragenen Kleidungsstücke im Laden zurück. Anschließend flüchtete er in Richtung Buchhornplatz. Die entwendete Kleidung hatte einen Wert vom 1140 Euro. Der Dieb hat laut Personal südländisches Aussehen, ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, ein Arm des Mannes ist komplett tätowiert und er ist etwa 1,80 Meter groß.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.