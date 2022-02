Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dr. Florian Leitner-Fischer ist neu als Professor im Studiengang Embedded Systems am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Er bringt dabei seine Erfahrungen rund um das Thema Softwareentwicklung in die Lehre mit ein.

Die DHBW Ravensburg bietet seit Oktober 2021 mit Embedded Systems einen neuen Studiengang an und greift damit die Entwicklung auf, dass immer mehr Computersysteme in technische Umgebungen eingebettet werden. Der Studiengang kombiniert daher Inhalte aus Elektrotechnik, Informationstechnik und Systems Engineering. Die DHBW bietet den Studiengang in den beiden Studienrichtungen Aerospace Engineering und Automotive Engineering an. Hieran knüpft Florian Leitner-Fischer mit seinen Erfahrungen sowohl aus dem Studium als auch der Forschung und dem Beruf an.

Der 35-Jährige hat an der Universität Konstanz Information Engineering studiert, dort hat er auch am Lehrstuhl für Software und Systems Engineering promoviert. Das Thema seiner Forschung dabei war die Modellierung und Analyse komplexer Systeme, Partner waren die Firmen Airbus, Mercedes und BMW. Seine Doktorarbeit wurde 2015 mit dem Airbus Forschungspreis Claude Dornier ausgezeichnet. 2015 wechselte er in die Industrie zu TRW in Radolfzell. Der Automobilzulieferer produziert Fahrzeugelektronik, die Firma wurde 2015 von der ZF Friedrichshafen AG übernommen. Florian Leitner-Fischer leitete zuletzt die Abteilung Softwareentwicklung und war dabei verantwortlich für rund 100 Ingenieur*innen und koordinierte dabei Entwicklungsteams aus Europa, Indien und China.

In die Lehre zu wechseln war für Leitner-Fischer bereits früh eine Option – „Mein Wunsch war allerdings, an eine Hochschule mit vielen Praxiskontakten zu wechseln“. Die Ausschreibung der DHBW Ravensburg für Embedded Systems war daher passgenau. An der DHBW wird der Praxiskontakt ganz großgeschrieben – und zudem kann Leitner-Fischer seine Erfahrungen im Bereich Software und Informatik in den beiden Feldern Automotive und Aerospace optimal mit einbringen. Ihn erwartet eine spannende Aufbauarbeit – im ersten Jahrgang haben bereits 21 Studierende in Embedded Systems begonnen. Bereits jetzt zeigt sich, dass das Interesse der Industrie an dem neuen Studienangebot groß ist. Florian Leitner-Fischer wird in der Lehre vor allem die Bereiche Informatik, Programmierung und Softwareentwicklung abdecken.