NetzWerkStadt mit Rekordumsatz

Auf der Gesellschafterversammlung der NetzWerkStadt konnte Geschäftsführer Christoph Stiens den Anteilseignern einen Jahresabschluss des Jahres 2021 mit einem Rekordumsatz präsentieren. Nach Angaben des Unternehmens sei dies der Teilnahme am nationalen Emissionshandel der Energiebörse in Leipzig (EEX) zu verdanken. Dadurch habe die NetzWerkStadt ihren Umsatz auf über 40 Millionen Euro steigern können, nachdem in den vergangenen Geschäftsjahren stets rund eine Million Euro Umsatz verbucht werden konnte.

Dem Bericht zufolge habe die NetzWerkStadt als zugelassener Teilnehmer mit einem Handelskonto bei der EEX, eine ganze Reihe von Kunden im Rahmen des Handels von CO2-Zertifikaten von ihren Dienstleistungen überzeugen können.

Das 2010 gegründete kommunale Unternehmen NetzWerkStadt ist ein Gemeinschaftsunternehmen kommunaler Stadtwerke in der Region Bodensee-Oberschwaben im Süden Baden-Württembergs. Derzeit beschäftigt das Unternehmen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinem Sitz in Friedrichshafen. Weitere Infos unter www.netzwerkstadt.info