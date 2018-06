Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM), die Gesamtkirchengemeinde und die Stadt Friedrichshafen haben gemeinsam t die Stelle eines Jugendreferenten geschaffen. Raphael Seidlitz ist seit dem ersten September im CVJM-Gebäude und betreut die Jugendarbeit.

Jugendreferenten gab es auch schon vor Seidlitz. Doch seine Schwerpunkte werden ganz anders als bei seinem Vorgänger Johannes Kuhn gesetzt. Kuhn, der sein Amt 2010 niederlegte, gestaltete die Angebote vor allem für Jugendliche innerhalb des CVJMs. Denn damals sei eine Kooperation mit Schulen noch nicht möglich gewesen, sagt der evangelische Pfarrer Harald Kuhnle.

Kooperation und Vernetzung

Seit 2010 habe sich aber einiges geändert und das Einsatzgebiet des Referenten geht über die Grenzen des Vereins hinaus: „Wir haben heute eine andere Schulstruktur. Es gibt mittlerweile viel mehr Ganztagesschulen als noch vor fünf Jahren. Darauf müssen wir alle reagieren.“ So seien Gespräche mit den Schulen über die Gestaltung der Schülerbetreuung entstanden. Und genau darauf legen Seidlitz und Kuhnle großen Wert. „Ich glaube, dass die kooperative Zusammenarbeit Zukunft hat. Meine Hauptaufgabe ist die Vernetzung von den verschiedenen Organisationen in Friedrichshafen. Es gibt hier so viele Angebote, dass vieles parallel läuft, weil der Eine nicht vom Anderen weiß“, meint Seidlitz.

Erfahrungen in der sozialen Arbeit konnte der 25-Jährige während seines Theologiestudiums sammeln: „Ich habe mit Jugendlichen aus einem sozialen Brennpunkt gearbeitet. Dort haben sich auch mehrere Partner zusammengetan, um Angebote für die Jugendlichen zu schaffen.“ Neben der Erfahrung von Seidlitz sieht Kuhnle auch dessen Alter als großen Vorteil: „Ich verstehe die Jugendsprache nicht mehr. Da ist Raphael viel näher dran.“ Doch um wirklich ein Gefühl für die jungen Menschen zu bekommen, muss sich Seidlitz mit ihren Interessen beschäftigen: „Ich schaue, welcher Sport angesagt ist und was gerade auf Youtube läuft.“

Persönlicher Kontakt

Einige Ideen für Projekte, mit denen er Jugendlichen erreichen möchte, hat er schon: „Ich will den persönlichen Kontakt zu den Jugendlichen. Außerdem hat das evangelische Jugendwerk in Ravensburg tolle Angebote. Ich würde gern mit ihnen zusammenarbeiten.“ Diesen Versuch, Vernetzungen zu schaffen, nennt Kuhnle ein „Modellprojekt, das es noch nie gab“. „Der CVJM beteiligt sich, weil wir wollen, dass der Jugendreferent da tätig wird, wo die Jugendlichen sind.“

Das Anstellungsverhältnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Aber der Pfarrer ist sich sicher, dass das Potenzial zu einem längerfristigen Engagement besteht.

Der Einführungsgottesdienst für Raphael Seidlitz ist am 27. September um 9.15 Uhr in der Erlöserkirche