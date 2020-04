Netzwerk will Polizei nicht im Zeppelin sehen

Das Netzwerk für Friedrichshafen lehnt Zeppelin-Flüge der Polizei zur Überwachung der Einhaltung der „Corona-Restriktionen“ strikt ab und stellt die Finanzierung in Frage. Damit folgt es der Haltung, die auch schon die Ratsfraktion der Grünen vertreten haben.

„Das Netzwerk für Friedrichshafen sieht durch den Polizeieinsatz per Zeppelin über das Osterwochen-ende die Grenze der Verhältnismäßigkeit überschritten und fordert weitere Überwachungsflüge dieser Art zu unterlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinderatsfraktion des Netzwerks. Aus Sicht des Netzwerks sei es zwar grundsätzlich richtig, dass in einem Rechtsstaat auch ein angemessenes Maß an Überwachung erforderlich ist, sagt Fraktionsvorsitzender Jürgen Holeksa. In dem Moment, in dem sich immer mehr Menschen immer weniger an die Vorschriften halten, solle diese Überwachung auch verstärkt werden, aus Sicht des Netzwerkes sei aber genau das Gegenteil der Fall. Das hätten sowohl die Stadtverwaltung wie auch die Polizei in ihren berichten bestätigt.

„Warum letztlich Verwaltung und Polizei statt der gerechtfertigten Betonung der bisherigen Erfolge, nun durch nicht gerechtfertigte Überwachungsflüge massiv in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger eingreifen, ist für unsere Fraktion nicht nur in einer offenen und besonnenen Gesellschaft nicht hinnehmbar“, sagt Jürgen Holeksa. Es sollten statt dessen Maßnahmen eingesetzt werden, die ausschließlich dazu dienen, die Pandemie zu begrenzen und damit Leben zu retten. „Die Überwachungsflüge dürfen sich auf keinen Fall wiederholen“ fordert Philipp Fuhrmann.

„Nicht verhältnismäßig“: Das asgen die Grünen über den Polizeieinsatz im Zeppelin an Ostern. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Das Netzwerk für Friedrichshafen stellt außerdem die Finanzierung dieser Flüge in Frage. Der Oberbürgermeister habe die Flüge aus seinen Aufsichtsratsvergütungen finanziert. Dabei könne er über den an die Stadt abzuführenden Teil dieser Vergütungen im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung verfügen. Der Einsatz des Zeppelins – der ohne die Buchung der Zeppelin-Stiftung überhaupt nicht geflogen wäre – solle durch den aufgebrachten Schriftzug #allefueralle an die verfügten Kontakteinschränkungen erinnern. Dadurch, so der OB, sei der Einsatz im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung zu sehen. „Wir sehen bereits die Flüge ohne Polizeibeamte an Bord kritisch“, sagt Simon Wolpold, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Kritisch sieht das Netzwerk für Friedrichshafen auch, dass der Oberbürgermeister über die Finanzierung und Durchführung von Zeppelinflügen bis hin zu Überwachungsflügen durch die Polizei entscheiden kann, ohne die gewählten Gremien des Gemeinderates oder auch den gesamten Gemeinderat einzubeziehen.. Das Netzwerk hätte den OB gerne unterstützt, „diesen Betrag von mehr als 120 000 Euro direkt Häflern zukommen zu lassen, die durch die Corona-Krise in unverschuldete Not geraten sind“ so Jürgen Holeksa. Das Netzwerk will die abzuführenden Vergütungen des Oberbürgermeisters direkt und unmittelbar der Zeppelin-Stiftung zur Verfügung stellen, „um so auf Einzelentscheidungen durch den Oberbürgermeister verzichten zu können.“