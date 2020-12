Das Netzwerk für Friedrichshafen macht Front gegen ein mögliches Hochhaus auf dem Schlossgartenareal. Mittels eines Antrags will die Gemeinderatsfraktion jetzt alle städtebaulichen Überlegungen in diese Richtung unterbinden.

Der 2012 beschlossene Rahmenplan Friedrichstraße sieht am westlichen Ende der Straße einen Hochpunkt vor. Auch im Oktober 2019 hat sich der Ausschuss Planen, Bauen, Umwelt mehrheitlich für diese Überlegungen ausgesprochen. Das Netzwerk dagegen hält ein Hochhaus an dieser Stelle für „städtebaulich völlig unverträglich“. Man solle die Idee des Hochpunkts, der „bis zu 13 Stockwerke sowie eine Höhe über 40 Meter haben könnte“, nicht weiterverfolgen, sagt Gemeinderat Philipp Fuhrmann. „Wir halten ein Hochhaus an dieser Stelle für absolut unpassend und schädlich.“

„Die Silhouette unserer Stadt ist im Westen durch die wunderschönen Türme der Schlosskirche geprägt. Ein Hochhaus in deren Nähe würde diese stadtbildprägende und stimmige Ansicht verschandeln“, ergänzt Simon Wolpold. Auch sei die Verkehrsanbindung schwierig. Das Netzwerk für Friedrichshafen fordert „eine echte Bürgerbeteiligung“, bei sich die Anwohner in der Friedrichstraße und in der Oranienstraße äußern sollten, und zwar bevor „weitere Planungsschritte erfolgt sind“.