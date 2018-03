Netzwerk will „echte Piazza“ vor dem Häfler Stadtbahnhof

Freier Blick auf den See und den historischen Stadtbahnhof, dazu eine „echte Piazza“ und eine Erhöhung des Zeppelindenkmals – so soll nach den Vorstellungen der kommunalpolitischen Gruppierung „Netzwerk für Friedrichshafen“ künftig der Bahnhofsvorplatz aussehen.

Am Donnerstag hat die Gruppe um den unterlegenen OB-Kandidaten Philipp Fuhrmann ihre Ideen der Presse vorgestellt. Federführend dabei: Architekt und Netzwerkmitstreiter Paul Fundel. Er möchte den bis dato „nur gehsteigbreiten“ Platz direkt vor dem Stadtbahnhof breiter machen. Zudem sollen die Bushaltestellen von der Front des Gebäudes an die beiden Ränder der Grünanlage in der Mitte des Platzes verlegt werden. Hierzu müssten, so Fundel, mindestens drei Bäume gefällt werden. Weiter schwebt ihm ein breiter Weg durch die Grünanlage vor, die durch Bänke und Wartehäuschen für Buspassagiere aufgepeppt werden soll. Er soll über einen breiten Zebrastreifen auf der Friedrichstraße direkt zum See führen.

Des weiteren will das Netzwerk das Zeppelin-Denkmal auf die Höhe der Straße heben, um schon vom Bahnhof aus eine Sichtbeziehung zum Ufer herzustellen. Ziel sei es, eine „echte Piazza“ vor dem Stadtbahnhof mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen, sagte Philipp Fuhrmann und fügte an: „Friedrichshafen krankt an nicht ordentlich gepflegten Plätzen.“ Das von Fundel auch schon auf Papier skizzierte Konzept ermögliche einen unverstellten Blick sowohl auf den See als auch auf das historische Bahnhofsgebäude, so der Wortführer des „Netzwerks für Friedrichshafen“.

Man habe diese Ideen auch schon bei der Bürgerbeteiligung zum Uferpark und im Rahmen des ISEK-Prozesses vorgetragen, sie hätten aber keine Berücksichtigung in den Vorgaben zum städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung der Uferpromenade gefunden, so Fuhrmann. Paul Fundel nannte seine Vorschläge, die weder Bus- noch Pkw-, allenfalls Taxistellplätze koste, einen „Diskussionsbeitrag, über den man reden kann und der sicher auch Nachteile hat“.

Das Netzwerk will am 20. März in Fischbach über seine Vorstellungen informieren und plant später auch noch eine Begehung des Geländes mit interessierten Bürgern. Die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs zum Uferpark hätten gute Ansätze, aber kein gänzlich überzeugendes Konzept gebracht. Im Gegenteil: „Alle Vorschläge greifen zu stark in den Bestand ein“, sagt Fuhrmann.

Das Netzwerk schlägt vor, das „Laguna“-Gebäude zu verschieben und besser an die Friedrichstraße anzuschließen. Der Seepavillon sei erhaltenswert. Die Musikmuschel brauche einen größere Fläche ohne Durchgangswege fürs Publikum. Die Zuhörer sollten künftig auf den See gucken können.

„Mauer muss nicht weg“

Bademöglichkeiten lehnt das Netzwerk ab, die Ufermauer sei zu erhalten. Auch die Mauer, die den Uferpark von der Friedrichstraße trennt, wollen Fuhrmann und seine Mitstreiter nicht antasten. Insgesamt sehen sie den Uferpark als öffentliche Anlage, die von privatwirtschaftlichen Interessen freizuhalten sei. Zäune, Tore, Mauern oder Werbetafeln will das „Netzwerk für Friedrichshafen“ grundsätzlich verbieten.