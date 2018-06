Netzwerk startet Luftballons aus Protest gegen Neubau

Die Stadtbau-Initiative „Netzwerk für Friedrichshafen“ hat am Dienstag gegen ein Neubauprojekt in der Riedleparkstraße protestiert. Mit bunten Luftballons markierten die Aktivisten die künftigen Ecken und die Höhe eines dort geplanten Neubaus, um sich die Dimension des neuen Gebäudes vorstellen zu können. „In Simulationen wird der geplante Bau nur weichgezeichnet dargestellt. In der Realität sehen die Ausmaße des geplantes Hauses ganz anders aus“, erklärte Philipp Fuhrmann, Leiter der Initiative.

Der geplante Bau störe wegen seiner Größe, aber auch wegen seiner Form die Silhouette der Straße. Fuhrmann räumt zwar ein, dass der Bau rechtlich zulässig sei, dennoch habe der Bauherr die Bestimmungen maximal ausgereizt: „Wir haben hier auf mehr Fingerspitzengefühl gehofft“, sagt Fuhrmann.

Die Fränkel AG plant an dieser Stelle einen Neubau mit 38 Wohnungen. Das geplante Haus ist rund 15 Meter hoch und damit 1,60 bis 5,90 Meter höher als die umliegenden Gebäude.