Netzwerk für Friedrichshafen fordert Verbleib der Märkte auf Adenauerplatz

Auch nach der Überarbeitung der Planungsvariante „Hain“ durch die Verwaltung hält die Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen an der Ablehnung der Verlegung der Märkte fest und hat daher für die Sitzung des Gemeinderates am Montag, 28. September, einen entsprechenden Antrag gestellt. „Nicht nur für uns ist der Adenauerplatz der zentrale Platz unserer Stadt mit einer ganz wichtigen Funktion: Wo sonst in unserer Stadt könnten Menschen derart zentral Märkte besuchen, wo sonst können Veranstaltungen wie das Seehasenfest oder Fasching stattfinden? Unser Adenauerplatz hat eine jahrhundertelange Tradition als Marktplatz und lockt viele Menschen in den westlichen Teil unserer Innenstadt“, erläutert Philipp Fuhrmann laut Pressemitteilung. „Warum man dann den Wochenmarkt an einen anderen Standort verlagern will, ist nicht nachvollziehbar“, so Fuhrmann.

„Mit unserem Antrag zur vorgezogenen Begrünung des Adenauerplatzes vom 12. November 2019 wollten wir eine dringend notwendige Aufwertung, nicht jedoch den völli-gen Umbau des Adenauerlatzes erreichen“, stellt Simona Sohm fest. „Eine Verlegung der aus unserer Sicht sehr gut funktionierenden Märkte darf daher nicht die Folge einer Begrünung sein, der Adenauerplatz muss seine Funktion unbedingt behalten“, so Sohm weiter.